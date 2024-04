Anfang der 90er-Jahre gründen sich Rednex in Stockholm. Bei der Band handelt es sich um ein Projekt dreier schwedischer Musik-Produzenten, über die Jahre gibt es viele Wechsel bei der Bandbesetzung.

Der Name der Band kommt vom Ausdruck Redneck, eine eher abfällige Bezeichung für Arbeiter aus den Südstaaten Amerikas.

Ihr Sound ist eine Mischung aus Country und (Euro)Dance, wie bei ihrem bekanntesten und größten Hit Cotton Eye Joe, der auf ein amerikanisches Volkslied aus dem 19. Jahrhundert zurückgeht. Weitere Nummer-1-Erfolge haben sie mit der Ballade Wish You Were Here und The Spirit Of The Hawk von ihrem zweiten Album.

Rednex treten bis heute live auf, dabei tragen sie Cowboy- und Cowgirl-Outfits.