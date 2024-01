Hochwasser, Klima, Dauerregen – das Wetter sorgt besonders im Norden Deutschlands fĂŒr viel Chaos. SWR3-Wetterfrau Lea Spindler erklĂ€rt, woran das liegt und wie es weitergeht.

Die PegelstÀnde an der Mosel in Rheinland-Pfalz, Elbe und Oker sind schon wochenlang bedrohlich hoch. Einige DÀmme sind bereits gebrochen und Orte mussten evakuiert werden. Woher kommt das Wasser?

SWR3-Wetterexpertin Lea Spindler:

„ Das hat mit dem Jetstream zu tun. Der liegt in höheren AtmosphĂ€ren und ist so eine Art Starkwindband. Dieses Band lenkt unsere Hochs und Tiefs und verschiebt sich auch immer wieder. [
] Schon seit Wochen liegt dieser Jetstream jetzt in Wellenform ĂŒber Mitteleuropa und dadurch haben wir ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen immer ganz nah bei uns. Diese Tiefs liegen dann nördlich von uns, sĂŒdlich liegen riesige Hochs und zwischen den beiden schiebt sich dann nicht nur der krĂ€ftige Wind durch, sondern eben auch die milde Luft mit viel Niederschlag vom Atlantik. “

Versicherung gegen Hochwasser: Was bringt's und was nicht?

Wie kann ich mein Haus vor Hochwasser schĂŒtzen?

Hochwasser in Deutschland: Ausbau der Katastrophenvorsorge

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sowie der Deutsche Feuerwehrverband forderten einen Ausbau der Katastrophenvorsorge. Der PrĂ€sident des Verbands, Karl-Heinz Banse, sagte den Funke-Medien, dass es klimabedingt kĂŒnftig hĂ€ufiger Starkregen und Überschwemmungen geben werde. Deutschlands Sicherheitsbehörden mĂŒssten krisenfest werden. Er fordert ein Sonderprogramm fĂŒr Sicherheitsbehörden in Höhe von zehn Milliarden Euro. Es gebe „ eklatante Defizite “, besonders bei der materiellen Ausstattung, sagte DRK-PrĂ€sidentin Gerda Hasselfeldt der Rheinischen Post.

Vermisste Frau aus Bad Neuenahr tot in Rotterdam gefunden

Hochwasser: Angespannte Lage in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Der Regen in Niedersachsen hat bereits nachgelassen – das könnte die angespannte Hochwasserlage dort entschĂ€rfen. Die PegelstĂ€nde an FlĂŒssen in Niedersachsen könnten in den kommenden Tagen sinken. Man erwarte eine Tendenz zu fallenden WasserstĂ€nden, sagte Anne Rickmeyer, Direktorin des Landesbetriebs fĂŒr Wasserwirtschaft, KĂŒsten- und Naturschutz. Es könne aber noch mehrere Tage oder sogar durchaus noch eine Woche dauern, bis man unterhalb der kritischeren WasserstĂ€nde sei.

Mehrere PegelstĂ€nde an FlĂŒssen in Niedersachsen lagen auch am Freitag (5. Januar) noch weit ĂŒber der höchsten Meldestufe. Das gilt vor allem fĂŒr die Weser, Aller und Leine sowie Hase und Hunte.

Auch in Sachsen-Anhalt ist die Lage noch angespannt, so zum Beispiel im Landkreis Mansfeld-SĂŒdharz: Der Wasserstand an der Helme in Bennungen wurde am Donnerstagmorgen mit 2,42 Meter angegeben und ĂŒberschritt damit die höchste Alarmstufe 4. Dort helfen seit Freitag (5. Januar) nun auch 200 Soldaten der Bundeswehr, nachdem Freiwillige und HilfskrĂ€fte seit mehr als zwei Wochen im Einsatz sind. Der Landkreis hatte vor dem Jahreswechsel den Katastrophenfall ausgerufen. Das Landratsamt rechnet damit, dass die Lage in der Gegend noch mehr als eine Woche lang angespannt bleibt.

Welche Regionen besonders vom Hochwasser betroffen sind

Das Hochwasser am Rhein und an der Mosel war in der Nacht auf Donnerstag weiter gestiegen. Den Behörden zufolge stand der Mosel-Pegel bei Trier am Donnerstagnachmittag (4. Januar) bei 8,73 Metern. Sorgen machte man sich da schon um die Altstadt von Zell an der Mittelmosel: Es bestand die Gefahr, dass die Hochwassermauer ĂŒberflutet wird und die Altstadt volllĂ€uft. Die 8,73 Meter waren der Höchststand – seither fĂ€llt der Pegel langsam.

Zwischen Zell und Koblenz sind weite Teile der Bundesstraßen entlang der Mosel ĂŒberspĂŒlt. Hier unser SWR3 Topthema vom 4. Januar dazu:

Topthema vom 04.01.2024 4.1.2024 Hochwasser: An der Mosel fast schon vertraut Dauer 2:26 min In Cochem rÀumen Ladenbetreiber eine BÀckereifiliale. Starke RegenfÀlle lassen die mosel weiter ansteigen.

Neben der Mosel haben seit Beginn der Woche auch die Pegel der NebenflĂŒsse wie beispielsweise der Saar und der Sauer ihre Meldehöhe ĂŒberschritten. Auch dort gehen die PegelstĂ€nde zurĂŒck.

Auch am Glan sinkt das Wasser wieder. Am Pegel Nanzdietschweiler in der Westpfalz war nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Donnerstag die Schwelle eines zehnjĂ€hrigen Hochwassers ĂŒberschritten worden.

Schnee vorhergesagt: Es wird wieder weiß

Noch regnet es viel und die Temperaturen sind eher mild, aber das wird sich schon bald Ă€ndern. Am Freitag kommt von Norden her kalte Luft. Dort ist Schnee vorhergesagt. In SWR3Land bleibt es am Wochenende allerdings erstmal noch nass, bis die KĂ€lte auch bei uns ankommt – und dann:

SWR3-Wetterexpertin Lea Spindler:

„ Anfang der Woche könnte es dann in vielen Regionen von SWR3Land eine leichte oder sogar dickere Schneedecke geben. Auch in den tiefen Lagen kann es besonders am Sonntag mal schneien – die Frage ist nur, wie viel da liegen bleibt, weil der Boden jetzt von den milden Temperaturen recht warm ist.