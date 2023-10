per E-Mail teilen

An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein gibt es eine schwere Sturmflut. Sie soll heute Abend ihren Höhepunkt erreichen, Hotspot ist Flensburg.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) appellierte an die Küstenbewohner, sich gut zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Mit einer möglichen Dauer von bis zu 40 Stunden könnte die Sturmflut deutlich länger anhalten als ähnliche Unwetterereignisse 2017 und 2019.

Auch das schleswig-holsteinische Innenministerium rief die Bürgerinnen und Bürger per amtlicher Gefahrenmitteilung dazu auf, gefährdete Bereiche wie Garagen, Keller, Strände und Steilufer zu meiden.

Die Frage ist, wie schlimm es wird. „ Das dicke Ende kommt noch “, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen in Flensburg.

Laufend aktuelle Entwicklungen findet ihr bei den Kollegen des NDR.

Sturmflut an der Ostseeküste: Bundesamt warnt vor „Gefahrenlage“

Angesichts des anhaltenden Sturms aus Osten warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg vor einer „ Gefahrenlage für die gesamte Küste “. Betroffen sind Schleswig-Holstein und das westliche Mecklenburg-Vorpommern. Die städtischen Behörden warnten davor, sich in überfluteten Gebieten aufzuhalten. Menschen sollten ihre Autos in Sicherheit bringen.

An der gesamten Küste werde der Wasserstand 1,50 Meter oder mehr über den mittleren Wasserstand steigen, teilte das BSH mit. In der Flensburger Förde werden bis Samstagmittag sogar Wasserstände von bis zu zwei Metern über dem Normalwert erreicht.

Zuletzt gab es dort ein solches Hochwasser im Jahr 1904.

Wegen der Sturmflut an der Ostsee hat der Bundestag seine Sitzung am frühen Nachmittag kurz unterbrochen. Parlamentspräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sagte, die Küste stehe vor der schwersten Sturmflut seit 100 Jahren. Man wünsche den Menschen, dass die Schäden gering blieben und niemand zu Schaden komme.

Das NDR Fernsehen sendet heute um 20.15 Uhr ein NDR Info extra zur Sturmflut-Lage im Norden.

Überflutung auf Fehmarn: Zehn Menschen von Hausbooten gerettet

Zehn Menschen und ein Hund sind am Freitagmorgen durch die Seenotrettung von mehreren Hausbooten bei Fehmarn gerettet worden. Da die Stege zu den Hausbooten aber überflutet waren, konnten die Bewohner sich nicht mehr selbstständig über den Landweg in Sicherheit bringen. Die Evakuierung dauerte rund 30 Minuten an.

Überflutungen treffen Ostsee-Strände

Spaziergänger sollten besonders vorsichtig an den Steilküsten sein, dort könnte es bei starken Wellen und hohen Wasserständen zu Abbrüchen kommen.

Zusätzlich zu der Sturmflut gab der Deutsche Wetterdienst diese Sturmwarnung für die Ostseeküste heraus.

In der Lübecker Bucht steigt das Wasser und der Sturm drückt es an die Küste. Dies zeigt sich eindrücklich in Dahmeshöved (Video von A. Weigelt (BSH)). Das BSH erwartet in der Lübecker und Kieler Bucht eine schwere Sturmflut. Informationen dazu auf https://t.co/HaMIP50hLK /V pic.twitter.com/wAgZb3roy1

Sturmflut hängt mit der Großwetterlage zusammen

Stürme an der Küste sind grundsätzlich nichts Außergewöhnliches. In der SWR3-Morningshow erklärt SWR3-Wetterfrau Lea Spindler, wie es zu dieser Sturmflut kommt und was das Besondere daran ist:

Nachrichten 20.10.2023 SWR3-Wetterfrau Lea Spindler zur Stumflut an der Ostsee Dauer 0:40 min SWR3-Wetterfrau Lea Spindler zur Stumflut an der Ostsee

Für die Nordsee werden hingegen ganz niedrige Wasserstände erwartet, erklärt Lea Spindler. „ Durch den Ostwind wird das Wasser an der Nordsee eher wegtransportiert, wodurch es dann dort zu extremen Niedrigwasser kommt “, so Spindler.

Für Urlauber kann dies Einschränkungen mit sich bringen: Zahlreiche Fähren etwa zwischen Föhr, Amrum und Dagebüll mussten wegen des Niedrigwassers ausfallen.

