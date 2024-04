Grimmige Kälte, keine Orientierung: Der autistische Sechsjährige ist wohl einfach davonspaziert und findet vermutlich nicht zurück. Jetzt versuchen es Eltern und Feuerwehr mit einem ebenso genialen wie rührenden Plan.

Es war am Montagabend: Der kleine Arian hatte gerade gelernt, wie man Türen öffnet. Der Junge ist Autist und kann nicht antworten, wenn man ihn ruft. Die private Überwachungskamera eines Nachbarn hat ihn gegen 19:15 Uhr aufgenommen, wie er mit einem Stöckchen spielt und dabei die Stadt in Richtung eines Waldgebietes verlässt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

„Bitte für Arian stehen lassen!“ – Luftballons und Süßigkeiten sollen den Kleinen anlocken. Daneben hängt eine Wildtierkamera. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Markus Hibbeler

Behörden: vermisster Arian vermutlich in lebensgefährlicher Lage

Von Elm, dem Viertel in Bremervörde in dem der Sechsjährige wohnt, führt eine kleine unbefestigte Straße an einem Rapsfeld vorbei zu einem Waldgebiet. Die Polizei hält es für möglich, dass der Sechsjährige dorthin gegangen ist.

Das alles ist besonders besorgniserregend, weil die Nächte derzeit bitter kalt sind. Arian soll obenrum nur mit einem dünnen Oberteil bekleidet sein (er trägt es auch auf dem Bild im folgenden X-Post). Nicht mal eine Jacke hat der Junge an. Seine Situation sei definitiv lebensgefährlich, sagen Polizei und Feuerwehr.

Luftballons, Spielzeug, Süßigkeiten und ein Feuerwerk sollen vermissten Arian anlocken

Jetzt hatten die Eltern eine Idee, die die Rettung bringen soll: In den Feldern und Wäldern, die an das Wohnhaus der Familie des Jungen angrenzen, hat die Feuerwehr auf ihren Wunsch auffallende bunte Luftballons und Süßigkeiten aufgehängt.

„ Die haben es dem Jungen angetan “, sagt ein Polizeisprecher. Drumherum und im Wald positionierten die Helfer Wildkameras, die den Jungen entdecken sollen.

Fabian Diekmann ist vom Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus hält die Suchmethode für ziemlich gut. Im Interview mit SWR3 sagt er auch, was man tun sollte, wenn man den Jungen entdeckt:

Interview mit Fabian Diekmann vom Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus.

In der Nacht zu Donnerstag wurde sogar ein Feuerwerk abgebrannt. Auch davon erhofften sich die Einsatzkräfte eine Spur zu dem Jungen zu bekommen, da er Feuerwerk mag, wie der Polizeisprecher sagte.

Suche nach Arian: Die Behörden geben alles

Die Behörden tun offenbar, was sie können: Hunderte Einsatzkräfte und Helfer durchsuchen seit Montag die Gegend rund um das Wohngebiet. Tornado-Jets und Hubschrauber mit Wärmebildkameras sind im Einsatz.

Während der Suche setzen die Helfer auch Drohnen ein. Polizeitaucher suchten am Mittwoch den Fluss Oste in der Nähe des Wohnhauses ab. Polizisten sind den Fluss auch mit einem sogenannten Sonarboot abgefahren:

Suche nach Arian: Einsatzkräfte der Polizei sind mit einem Sonarboot auf dem Flüsschen Oste im Einsatz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Arians Eltern: Bitte Plätze, die wie eine Höhle wirken, absuchen!

Auf einem Facebook-Post, der wohl von Arians Eltern stammt, werden die Menschen in der Gegend gebeten, ihre Höfe, Häuser, Gartenlauben, Garagen und Keller abzusuchen. „ Auch wenn ihr spazieren geht könnt ihr auf Hochsitzen, Bushaltestellen oder Plätzen, die wie eine Höhle wirken können, nach Arian schauen “, heißt es da unter anderem.