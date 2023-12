SWR3 fragt Philipp Kohler, Referent für Weltanschauungsfragen der evangelischen Landeskirche in Württemberg:

Wie kann man solchen Kindern helfen?

Ein Kind aus einer sektenartigen Gemeinschaft zu lösen ist häufig sehr schwierig, so Kohler. Dafür muss nachgewiesen werden, dass die Strukturen dem Kind tatsächlich schaden. Gerade wenn es nicht eindeutig misshandelt oder isoliert wird, sei das eine sensible Abwägung: Was schadet dem Kind mehr? Die Lebensstrukturen in der Sekte oder ein potenzieller Kontaktabbruch zu seinen Eltern und dem gesamten Umfeld? Nicht immer gebe es die eine richtige Lösung, so Kohler. Zudem sei es oft schwer, eine Kindeswohlgefährdung auch wirklich nachzuweisen.

Erwachsenwerden in der Sekte: Was macht das mit einem Kind?

Alex B. hat seine Pubertät und Jugendjahre in einer mutmaßlichen Sekte verbracht. Welche Auswirkungen das auf die Entwicklung hat, hängt stark von der Art der jeweiligen Gemeinschaft ab, stellt Kohler klar. Dass es zu einem kompletten Kontaktabbruch mit der Außenwelt kommt, sei eher selten der Fall. Der Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes sei aber nicht zu unterschätzen. Gerade die Jugendjahre sind enorm prägend für die Identitätsfindung, die Entwicklung von Glaubenssystemen und von eigenen Werteüberzeugungen. Eine Sekte ist dann gefährlich, wenn sie solche Entwicklungsmöglichkeiten raubt.

Kinder in Sekten: Auch in Deutschland ein Problem

Auch in Deutschland geraten Kinder durch ihre Eltern manchmal früh in sektenartige Strukturen und haben wenig Möglichkeit, dieses Lebenssystem zu hinterfragen. Kritisch wird das für Kohler vor allem dann, wenn die Kinder dadurch sozial isoliert werden. Es gibt auch Sekten, in denen Kinder auf Grund vorherrschender Überzeugungen geschlagen werden oder ihnen Liebe und Zuneigung entzogen wird. Viele Aussteiger berichten von massivem Druck und starker Kontrolle innerhalb der Gemeinschaft.