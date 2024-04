„Diesmal ist es anders“ im 90. Fall aus Köln. Ballauf schwebt auf Wolke 7, aber ein Mord bringt seine Gefühlswelt durcheinander.

Das Kölner Kommissaren-Team Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) sind eine Tatort-Institution. Seit fast 27 Jahren sind sie dabei. Jetzt wartet ihr 90. Fall. Nach so einer langen Zeit noch neue Facetten der Ermittler zeigen – das ist nicht einfach. Aber bei „Diesmal ist es anders“ ist es wieder mal gelungen, sagt unsere Tatortcheckerin Simone Sarnow.

Tatort aus Köln: Ernsthafte Beziehung oder nur eine Liebelei?

Ich will nicht gehen. Ich will bleiben. Ganz, ganz lange.

Ballauf, der ewige Junggeselle ist bis über beide Ohren verliebt in Nicola (Jenny Schily). Schenk kann da anfangs nur drüber schmunzeln, denn er sieht in Ballauf eben weiter den „Streuner“, der es einfach nie lange in einer Beziehung aushält. Aber Ballauf selbst glaubt fest daran, dass es diesmal anders ist, er seine Seelenverwandte gefunden hat und die beiden verhalten sich wie die Teenies – da brummt und blinkt das Smartphone im Dauermodus.

Schenk kann den Kollegen nur schwer im 7. Himmel erreichen, aber es gibt eben auch noch einen Job. Ein Mann ist tot – mit voller Absicht frontal überfahren.

Luxusleben durch Erpressung finanziert

Offiziell war der Tote arbeitslos, er wohnte aber in einer Luxusbude und genau da wird jede Menge Bargeld gefunden. Ziemlich schnell wird Ballauf und Schenk klar, dass dieses Geld eigentlich nur aus Erpressungen stammen kann. Denn wir wissen ja: Das Internet vergisst nichts.

Und so taucht ein Foto auf, dass eine später erfolgreiche Schlagersängerin noch als Jugendliche zeigt, wie sie kuschelnd mit einem Typ im Zelt liegt. Aber wer ist der Typ? Und was ist an dem Foto denn bitte so heikel?

Die jetzt in der Jugendhilfe aktive Schlagersängerin Mariella Rosanelli will sich natürlich an rein gar nichts erinnern können. Kaufen ihr die Kommissare das ab?

SWR3 Tatort-Kritik: Steckt Ballaufs Freundin mit drin?

Dann passiert, was passieren muss: Ballaufs Freundin hat ein auffälliges Interesse am aktuellen Fall. Und so wächst in Ballauf der Verdacht, dass sie irgendwas damit zu tun hat. Er will ihr zwar vertrauen, aber der Polizist in ihm ist stärker und setzt sich durch – er ermittelt hinter Schenks Rücken auf eigene Faust. Immer mit dem einen Gedanken im Kopf:

Sag‘ mir, dass ich mich irre!

Und genau das ist ein Kniff, der den Tatort so besonders macht: Wir hören die inneren Monologe von Ballauf und die nicht ausgesprochenen Gedanken zwischen ihm und seiner Freundin Nicola. Und das zieht einen emotional so richtig in den Fall. Zugegeben, es gibt kaum Verdächtige und deshalb weiß man relativ schnell, wohin der Fall so läuft – und trotzdem ist er für mich spannend bis zum Schluss.

Durch die Mischung aus Krimi, Liebesgeschichte und einer Top-Besetzung von Freundin Nicola und der Schlagersängerin Rosanelli ist es für mich einer der besten Kölner Fälle. 5 von 5 Elchen.