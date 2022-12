Ein Brandstifter im Restaurant von Freddy Schenks Tochter und eine unter mysteriösen Umständen gestorbene Person. Schenk ermittelt in seinem eigenen Familienumfeld und Linda Bies hat für euch den Tatort-Check gemacht.

Schutzmaßnahmen: Ein komplizierter, aber spannender Tatort aus Köln

Eine Nazi-Demo, ein Brand in einem Restaurant und eine Leiche. So fängt das neue Jahr für das Tatort Team aus Köln an. Und obwohl der Fall am Anfang ganz klar zu sein scheint, tun sich die Ermittler Ballauf und Schenk schwer. Denn das Kölner Viertel, in dem der Mord passiert ist, hält zusammen – und hält vor allem zusammen den Mund. Gar nicht so einfach, da die Wahrheit rauszufinden – und mitzukommen.

Tatort Köln mit Ballauf und Schenk: Mehr Infos zum Team Kommissare aus dem Tatort Frankfurt Max Ballauf, gespielt von Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm bei Nordrhein-Westfalen geboren. Nach seiner Spezialausbildung zum Drogenfahnder, die er in Florida absolvierte, kam Max Ballauf als Sunnyboy wieder zurück. Als Single und Dauerbewohner einer kleinen Pension, hinterfragt Max öfter seinen Lebensstil. Freddy Schenk, gespielt von Dietmar Bär, wird 1961 in Dortmund geboren. Der elegante Kleidungsstil des Freddy Schenks macht ihn alles andere als zu einem Spießer. Als Waffenfan liebt er Sportschuhe, welche zu seinen maßgeschneiderten Straßenanzüge passen. Der ständige Ärger mit seiner Frau, welcher aufgrund der langen Arbeitstage entsteht, versucht Dietmar Bär immer wieder über das Telefon zu schlichten. Selten geht die Zusammenarbeit mit Kollege Max Ballauf an ihm spurlos vorbei. Oft berühren ihn die Fälle emotional. Klaus J. Behrendt spielt Max Ballauf Max Ballauf folgt einem Verdächtigen ins Leichtathletik-Stadion. WDR / Martin Menke Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm (Nordrhein-Westfalen) geboren. Als gelernter Bergmechaniker wächst er als Sohn eines Kinderarztes im westfälischen Ibbenbürn auf. Nach Ableistung seines Zivildienstes widmet er sich von 1981 bis 1984 dem Schauspielunterricht in Hamburg. Etwa 10 Jahre später wird Klaus J. Behrendt im Tatort als Max Ballauf bekannt. Dietmar Bär spielt Freddy Schenk Hat er bei den bisherigen Ermittlungen irgendetwas übersehen? Freddy Schenk ist nachdenklich. WDR / Martin Menke Dietmar Bär wird 1961 in Dortmund geboren. Bereits während der Schulzeit fiel Dietmar Bär durch sein schauspielerisches Talent in verschiedenen Schultheaterprojekten auf. Seine Schauspielausbildung beendet er 1985 in Bochum. Nach mehreren Film- und Serienauftritten kommt Dietmar Bär dann 1997 als Freddy Schenk zum Tatort.

Ein toter Brandstifter gibt Rätsel auf

Ballauf und Schenk werden zu einem ausgebrannten Restaurant gerufen – das Restaurant von Schenks Schwiegersohn in spe. Erst sieht es so aus, als würde der Brand in Zusammenhang mit der Nazi-Demo am Vorabend stehen. Aber warum liegt der offensichtliche Brandstifter tot im Restaurant? Geht es um Fremdenhass oder war es etwas Persönliches? Schenk stellt seine Tochter samt Verlobten und Teenager-Tochter unter Schutz und fängt an zu ermitteln. Je mehr ans Licht kommt, desto mehr Verdächtige gibt es allerdings auch.

Am Tatort „Wunderlampe“ wurde eine Leiche gefunden: Rechtsmediziner Dr. Roth mit Max Ballauf, KTU-lerin Natalie Förster und Freddy Schenk. ard-foto s2-intern/extern WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke Bild in Detailansicht öffnen Sonja Schenk nimmt ihren Freund Karim in Schutz – auch gegen ihren Vater Freddy Schenk und dessen Kollegen Max Ballauf. ard-foto s2-intern/extern WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke Bild in Detailansicht öffnen Ulla Waldstätt hinter der Theke ihrer Kneipe „Hugos Eck“ mit Marco Raschke. Für Hinweise auf den Mörder seines Bruders verspricht Familie Raschke eine Belohnung. ard-foto s2-intern/extern WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke Bild in Detailansicht öffnen Am Rande der Demo: Eine vermummte Person wirft einen brennenden Molotow-Cocktail in ein Restaurant. ard-foto s2-intern/extern WDR/Bavaria Fiction GmbH/Matin Valentin Menke Bild in Detailansicht öffnen Freddys Enkelin Frida Schenk hat Ärger auf dem Schulhof – mit Sara Göktan. ard-foto s2-intern/extern WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke Bild in Detailansicht öffnen

Zwei bis drei Handlungsebenen zu viel

Beim Tatort-Schauen ist man fast neidisch auf die große Tafel der Ermittler, an der alle Verdächtigen und die Verbindungen zwischen ihnen hängen – sowas könnten auch die Zuschauer gut gebrauchen. Es gibt einfach zu viele Handlungsebenen, die teilweise schon lange zurückliegen. Dazu kommt, dass die Ballauf und Schenk nicht als Team ermitteln, sondern jeder auf eigene Faust. Die Informationen decken sich nicht, widersprechen sich teilweise – und wir wissen gar nicht, was oder wem wir noch glauben sollen.

Fazit: Freddy Schenk von einer ganz anderen Seite

Neben dem Fall geht dieser Tatort aber auch ans Herz – was an der sehr schönen und trotzdem realistischen Vater-Tochter-Geschichte von Freddy und Sonja liegt. Nicht nur einmal dachte ich: „ So einen Vater wünscht sich doch jeder! “ – und trotzdem kann man auch den Konflikt der beiden verstehen. Der sonst so robuste Ermittler Schenk wird von einer ganz anderen Seite gezeigt, einer ungewohnt weichen und verletzlichen. Das tut dem sonst sehr harten und fast schon grotesk mafiosen Tatort-Fall sehr gut. Und da verzeiht man auch die letzte Szene – die mal nicht an der Pommes-Bude am Rhein spielt, sondern Vater und Tochter zeigt. Von mir gibt’s deshalb 3 von 5 Elchen.