Beim Tatort am 1. Advent dreht sich alles um den Vorweihnachtsstress. Alle wollen rechtzeitig ihre Pakete, das kann schon zum ein oder anderen Konflikt führen.

Neben den Münchnern sind die Kölner Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) die Urgesteine der Tatort-Ermittler. Am Sonntag wartet ihr 89. Fall: „Des anderen Last“. Und der Titel passt gleich mehrfach. Unter anderem deshalb, weil die Haupt-„Last“ der Ermittlungen diesmal gar nicht auf Ballauf und Schenk liegt. Für unsere Tatort-Checkerin Simone Sarnow ist das ein spannender Krimi mit Tiefgang …

Tatort Köln mit Ballauf und Schenk: Mehr Infos zum Team Kommissare aus dem Tatort Frankfurt Max Ballauf, gespielt von Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm bei Nordrhein-Westfalen geboren. Nach seiner Spezialausbildung zum Drogenfahnder, die er in Florida absolvierte, kam Max Ballauf als Sunnyboy wieder zurück. Als Single und Dauerbewohner einer kleinen Pension, hinterfragt Max öfter seinen Lebensstil. Freddy Schenk, gespielt von Dietmar Bär, wird 1961 in Dortmund geboren. Freddy Schenk fällt durch seinen eleganten Kleidungsstil auf. Als Waffenfan liebt er Sportschuhe, welche zu seinen maßgeschneiderten Straßenanzüge passen. Der ständige Ärger mit seiner Frau, welcher aufgrund der langen Arbeitstage entsteht, versucht Dietmar Bär immer wieder über das Telefon zu schlichten. Selten geht die Zusammenarbeit mit Kollege Max Ballauf an ihm spurlos vorbei. Oft berühren ihn die Fälle emotional. Klaus J. Behrendt spielt Max Ballauf Max Ballauf folgt einem Verdächtigen ins Leichtathletik-Stadion. WDR / Martin Menke Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm (Nordrhein-Westfalen) geboren. Als gelernter Bergmechaniker wächst er als Sohn eines Kinderarztes im westfälischen Ibbenbürn auf. Nach Ableistung seines Zivildienstes widmet er sich von 1981 bis 1984 dem Schauspielunterricht in Hamburg. Etwa 10 Jahre später wird Klaus J. Behrendt im Tatort als Max Ballauf bekannt. Dietmar Bär spielt Freddy Schenk Hat er bei den bisherigen Ermittlungen irgendetwas übersehen? Freddy Schenk ist nachdenklich. WDR / Martin Menke Dietmar Bär wird 1961 in Dortmund geboren. Bereits während der Schulzeit fiel Dietmar Bär durch sein schauspielerisches Talent in verschiedenen Schultheaterprojekten auf. Seine Schauspielausbildung beendet er 1985 in Bochum. Nach mehreren Film- und Serienauftritten kommt Dietmar Bär dann 1997 als Freddy Schenk zum Tatort.

Tatort aus Köln am 03.12.: Akkordarbeit zu Weihnachten

Es ist die Vorweihnachtszeit in Köln, es schüttet als ob die Welt untergeht und während die einen vor allem daran denken, was sie denn nun wem schenken, müssen andere diese Geschenke zustellen – und das ist ein Knochenjob. 200 Pakete pro Tag sind in einem der Zustellunternehmen das Minimum, der Rekord liegt bei über 300. Zeit für Pausen bleibt da keine mehr, noch nicht mal, um auf die Toilette zu gehen. Aber hier gilt eben: „Zeit ist Geld“.

„Des anderen Last“ – verdeckt als Paketbotin

Mitten in dem umkämpften Markt der Zusteller nehmen die Überfälle auf die Paketboten zu und einer endet tödlich. Milan Strasser (Dennis Svensson) wird tot in seinem Transporter gefunden. Verprügelt und erstochen. Es sieht nach Raubmord aus. Oder war es doch sein Kollege und bester Freund, der ihn wegen einer Frau ermordet hat? Das zumindest ist Ballauf und Schenks erste Theorie. Den Kommissaren wird aber ziemlich schnell klar, dass in der Firma, in der Milan und sein Kumpel gearbeitet haben, etwas faul ist.

Sie brauchen einen Insider vor Ort, aber Kollege Jütte (Roland Riebeling) winkt ab. Auf Pakete schleppen hat er keine Lust. Dafür ist die KTUlerin (KTU = Kriminaltechnische Untersuchung) Natalie Förster (Tinka Fürst) ganz heiß darauf, endlich mal undercover zu ermitteln. Das ist natürlich im echten Polizeialltag völlig abwegig, aber sei’s drum, sie macht ihren Job gut. Und sie verhindert so, dass Schenk und Ballauf zu oft ihre gewohnten Rollen abspulen.

SWR3 Tatort-Kritik: Drama der Vorweihnachtszeit

Dieser Fall arbeitet auf mehreren Ebenen: Die Vorweihnachtsatmosphäre in Köln passt. Dann ist da die Musik, die Drama, Spannung oder den vermeintlich lockeren Geschenkewahnsinn unterstreicht. Die wichtigen Charaktere werden schon zu Beginn kurz hintereinander geschnitten gezeigt und später auch genauso „verabschiedet“. Für mich schafft es dieser Tatort die Spannung zu halten, auch wenn der ein oder die andere nach einer guten Stunde den Täter schon erahnt. Trotzdem ist es ein klassischer Krimi mit Mördersuche. Und obendrauf kommen eben noch jede Menge Einzelschicksale, die für mich aber gut in der Story verwoben sind. Aber welche Last des anderen ist es denn nun? Die der Geschenke? Des Jobs? Der Einsamkeit? Der Schuld?

Eins ist klar, wenn in den nächsten Tagen der Paketbote bei euch klingelt: Schenkt ihm mindestens ein Lächeln!

Jeden Tag liefer‘ ich schöne Sachen an die Leute ... und die freuen sich noch nicht mal darüber. Im Gegenteil – oft kriege ich noch einen blöden Spruch zu hören, weil das Paket angeblich zu spät ist. Früher wurde man noch respektiert.

4 von 5 Elchen.