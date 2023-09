Nach einem Unwetter im Eifelkreis Bitburg-Prüm werden Schäden gemeldet: Es gab einen Erdrutsch und Häuser wurden abgedeckt.

Laut einem Einsatzbericht der Feuerwehr wurden in Nusbaum in der Nähe von Bitburg durch einen kräftigen Sturm 15 Dächer abgedeckt – einige davon komplett. Außerdem sind dort viele Bäume umgestürzt. Die technische Einsatzleitung hat mitgeteilt, dass es möglicherweise einen Tornado gegeben hat. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht.

Auch im Doppler gut zu sehen, die kleinräumige Rotation etwas nördlich von Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Einige Straßen in der Region sind wegen umgefallener Bäume gesperrt und viele Keller sind vollgelaufen, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Abend mit. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden. Feuerwehr, THW und Rotes Kreuz seien im Einsatz.

Der Sturm hat mehrere Dächer abgedeckt. Feuerwehr VG Südeifel

Noch mehr Unwetterschäden in der Eifel

In Teilen von Birkenfeld ist nach SWR-Informationen in Folge des Sturms der Strom ausgefallen. In Trier sind Höhenretter dabei, das Kundenzentrum des Abfallwirtschaftsbetriebs zu sichern. Dort hatte der Sturm eine Bauplane am Dach weggerissen. Es bestand Gefahr, dass es in das Rechenzentrum hineinregnet.

In Hüttingen soll es einen Erdrutsch gegeben haben. Die B50 bei Oberweis musste außerdem gesperrt werden, weil dort Bäume umgefallen sind.

Eine Unwetterlage hat am späten Donnerstagnachmittag lokal zu schweren...

Unwetterwarnung für RLP aufgehoben

Eine Unwetterwarnung für den Westen von Rheinland-Pfalz wurde am Abend noch aufgehoben. Am Freitagnachmittag sind laut Deutschem Wetterdienst lokal Gewitter mit Starkregen bis 15 Liter pro Quadratmeter und Windböen bis 65 Kilometer pro Stunde möglich.

