Die Spannungen an der Grenze zur Ukraine nehmen immer mehr zu. Russland könnte schon in den kommenden Tagen angreifen, meinen US-Geheimdienste. Wie reagiert die Nato? Alle Infos-dazu.

23:06 Uhr USA weisen U-Boot-Zwischenfall zurück Die USA haben russische Behauptungen zurückgewiesen, ein U-Boot der US-Marine sei in russische Gewässer eingedrungen. Das sei nicht wahr, erklärte ein Sprecher des US-Militärs. Amerikanische Boote operierten nur in internationalen Gewässern. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte zuvor mitgeteilt, die russische Marine habe ein US-Boot aus den eigenen Hoheitsgewässern im Pazifik vertrieben.

20:15 Uhr Kreml nach Telefonat Putin/Biden: "Forderungen nicht berücksichtigt" Der Kreml bekräftigt nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin, die US-Vorschläge zu Sicherheitsfragen würden die wesentlichen Bedenken Russlands nicht berücksichtigen. Putin habe im Detail erklärt, warum das jetzt aber diskutiert werden müsse. Zudem habe der Westen nicht genug Druck auf die Ukraine ausgeübt, sich an die Vereinbarungen des Minsker Abkommens zu halten. Zu eínem möglichen russischen Einmarsch teilte der Kreml lediglich mit, die Warnungen davor hätten inzwischen ein absurdes Niveau erreicht.

14:19 Uhr Vor der Ukraine startet russisches Seemanöver Russlands Marine hat vor der Halbinsel Krim ihr länger angekündigtes Manöver gestartet. Es ist Teil einer größeren Militärübung zusammen mit Belarus. Weil dadurch die Drohkulisse für die Menschen in der Ukraine verschärft wird, wollen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin noch am Samstag telefonieren. Die USA bereiten sich derzeit auf die Räumung ihrer Botschaft in Kiew vor. Außerdem wurden US-Bürger aufgefordert, das Land innerhalb der nächsten 48 Stunden zu verlassen. Auch Australien, Deutschland, Belgien und andere europäische Länder haben ihre Landsleute aufgerufen, schnellstmöglich aus der Ukraine auszureisen.

14:00 Uhr Hintergrund-Doku: Worum geht es beim Ukraine-Konflikt Der Ukraine-Konflikt ist ein Krieg im Spannungsfeld zwischen Ost und West. Was auf dem Spiel steht, reicht weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. Die ARD-Doku „Krieg in Europa - Das Ukraine-Drama“ erklärt die Hintergründe

13:54 Uhr Deutsche sollen das Ukraine verlassen aber Botschaft bleibt offen Die Bundesregierung fordert deutsche Staatsangehörige in der Ukraine auf, das Land zu verlassen. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hätten zugenommen – eine militärische Eskalation sei nicht auszuschließen, hieß es zur Begründung aus dem Auswärtigen Amt. Die deutsche Botschaft in der Ukraine soll vorerst aber nicht geschlossen werden. Das hat Außenministerin Baerbock gesagt. Allerdings soll wegen des Aufmarschs russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine ein Teil der Mitarbeiter ausreisen. Auch die Familienangehörigen des Botschaftspersonals sollen das Land verlassen. Russischer Aufmarsch Bundesregierung: Deutsche sollen Ukraine verlassen Der russische Angriff auf die Ukraine könnte unmittelbar bevorstehen. Die Bundesregierung hat nun deutsche Bürgerinnen und Bürger nun offiziell aufgefordert, das Land zu verlassen. mehr...

13:53 Uhr Viele Länder fordern Bürger auf, Ukraine zu verlassen Die Regierungen von Belgien, Australien und Neuseeland rufen ihre Bürgerinnen und Bürger nun auch dazu auf, die Ukraine wegen des Konflikts mit Russland zu verlassen. Damit schließen sie sich den USA und mehreren anderen europäischen Ländern an, die in Kürze einen russischen Einmarsch in die Ukraine fürchten.