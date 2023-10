Die 22-Jährige war bei einem Festival auf israelischem Gebiet in der Nähe des Gazastreifens zusammen mit anderen Menschen entführt worden.

Die Familie der 22-jährigen Shani Louk hat dem SWR bestätigt, dass sie entführt wurde. Die Mutter der Frau hat früher in Ravensburg gelebt. In einem Video in den sozialen Netzwerken appelliert die Mutter an die Behörden, das Leben ihrer Tochter zu retten. Die Familie hat die Frau auf dem Video erkannt.

Deutsche in der Gewalt der Hamas

Ein Video, das der Hamas zugeschrieben wird, zeigt Shani Louk augenscheinlich auf der Ladefläche eines Pickups, der umgeben von bewaffneten Männern ist. Die Familie sagt, sie wisse nicht, wie es der verschleppten Frau geht.

Der Spiegel berichtete unter Berufung auf die Angaben der Mutter, dass die Kreditkarte der Tochter im Gaza-Streifen benutzt worden sei. Dies sei den Eltern von der Bank mitgeteilt worden.

Mutter wendet sich an die Öffentlichkeit

In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, wendet sich die Mutter an die Behörden und bittet um Hilfe. Sie wirkt gefasst und spricht direkt in die Kamera. "Ich bitte, jede Hilfe und jede Neuigkeiten zu uns zu schicken", sagt die Mutter. Am Ende ist der Pass von Shani Louk eingeblendet. Die Familie sagt, sie wisse nicht, wie es der verschleppten Frau geht und ob sie noch am Leben ist.

Auch die Bundesregierung geht davon aus, dass sich unter den Entführungsopfern deutsche Staatsangehörige befinden. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, nach Erkenntnissen des Außenministeriums handele es sich um Menschen, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit hätten. Am Sonntag hatte erneut der Krisenstab der Bundesregierung getagt.

Weitere konkrete Angaben zu den Einzelfällen und auch zur Anzahl würden zum Schutz der Betroffenen derzeit nicht bekannt gegeben, hieß es weiter. Das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Tel Aviv stünden im engen Austausch mit den israelischen Behörden.

Was ist in Israel passiert?

