per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Kurioser Polizeieinsatz: Eine Jugendliche hat im Familienurlaub ihre große Liebe kennengelernt. Auf der Rückfahrt entschließt sie sich, zu Fuß zurück nach Italien zu laufen!

Was habt ihr schon für die große Liebe getan? Die Geschichten der SWR3-Hörerinnen und -Hörer! ⬇

Zu Fuß nach Italien? Für den Richtigen auf jeden Fall!

Die 15-jährige Niederländerin war sicher: Für ihre Urlaubsliebe lohnt sich der Fußweg zurück nach Italien. Die frische Liebe war auf der Rückreise Grund für einen Streit zwischen der Jugendlichen und ihren Eltern.

Während einer Pause in Ulm-Seligweiler kam es dann zum Showdown: Sie setzt ihren Plan in die Tat um und läuft los. Ihren Eltern schickt sie eine Nachricht, dass sie jetzt weg sei.

Die Eltern rufen daraufhin besorgt die Polizei. Die große Wanderung nach Italien endet allerdings schon in einem sechs Kilometer entfernten Supermarkt. Mehr über die Geschichte lest ihr bei unseren Kolleginnen und Kollgen von SWR Aktuell:

SWR3-Moderator Basti Müller hat in SWR3 Push eure Geschichten gesammelt: Was habt ihr schon für die große Liebe auf euch genommen? Hier kommen unsere Favoriten!

Online-Dating: Mit diesen Tipps kannst du bald aufhören zu swipen!

Sohn verliebt sich unsterblich: Besuch nach dem Urlaub

Die Geschichte der 15-Jährigen weiter oben kann SWR3-Hörerin Melissa aus Bad Salzig gut nachempfinden: Bei ihr war es der Sohn. Seine italienische Flamme ist schon nach wenigen Tagen nach Hause gefahren. Um die gebrochenen Herzen zu trösten, hat Melissa mit der ganzen Familie auf dem Rückweg Halt bei der jungen Italienerin gemacht. ❤

Voller Einsatz für die Liebe 13.5.2024 Melissas Aktion für die große Liebe ihres Sohns Dauer 0:44 min Was tun, wenn der Sohn im Urlaub seine große Liebe trifft, die aber schon nach wenigen Tagen abreisen muss? Ganz klar: Auf deem Rückweg dort vorbeifahren, denkt sich Melissa!

Matthias fährt ohne Führerschein nach Hannover

SWR3-Hörer Matthias war auf Klassenfahrt in Hannover – dort hat es gefunkt. Einen Tag später, zurück in seiner Heimatstadt Leipzig, schwingt er sich auf ein Motorrad und fährt direkt wieder nach Hannover. Kleiner Haken: Führerschein hatte er damals noch keinen. Inzwischen ist die Geschichte aber verjährt.

Die ganze Familie versetzt und 80. Geburtstag abgesagt

Für Katrin aus Benningen haben sich kurz nach Silvester Bruder und Schwester den Terminkalender freigehalten – fürs Laminatverlegen und Streichen. Katrin hat es sich aber anders überlegt: Dieser Typ, den sie an Silvester kennengelernt hat ... Der ist es doch wert, spontan acht Stunden nach Frankreich zu fahren!

Auch den 80. Geburtstag ihres Opas hat sie dafür sausen lassen. Ihre Mutter war nicht begeistert, aber es gibt ein Happy End:

Voller Einsatz für die Liebe 13.5.2024 Laminat verlegen oder der Liebe nach Frankreich folgen? Dauer 0:35 min Katrin aus Benningen hat ihre Geschwister und sogar ihren Opa bei seinem 80. Geburtstag versetzt – für die eine große Liebe. Und tatsächlich hat sie inzwischen zwei Kinder mit dem damaligen Schwarm!

Martin will imponieren und landet im Krankenhaus

Selbst auf einen Baum klettern, um dort frische Kirschen zu pflücken: Damit wollte Martin seine Angebetete beeindrucken, schreibt er uns per Whatsapp ins Studio. In der Theorie ein guter Plan! An der Ausführung hat es allerdings gehapert – er ist vom Baum gefallen und hat sich den Arm gebrochen.

Während er im Krankenhaus lag, ist das Mädchen dann mit einem Freund von ihm zusammengekommen. Tut uns sehr leid, Martin. 💔

Eure Geschichten zur großen Liebe

Was habt ihr schon für euren Schwarm auf euch genommen? Erzählt uns von eurem Einsatz in den Kommentaren – wir sind gespannt!