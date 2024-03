Wer rechnet schon damit, ein Internet-Hit zu werden, wenn man sich kurz für einen Mittagsschlaf hinlegt. Baby Luka ist schuld und wir schmelzen dahin ...

Ist es ein Sportwagen? Sind es etwa Kettensägen? Kommt ein Gewitter auf uns zu? Nö! Igor Pezerović macht einfach nur einen kleinen Mittagsschlaf. Das ist an sich jetzt nichts Außergewöhnliches, sein kleiner Sohn sieht das aber ganz anders! Als es mit dem Schnarchen losgeht, flippt Baby Luka völlig aus. Und das ist das Süßeste, was wir heute zu sehen bekommen. Genau das haben wir gebraucht. Danke Internet.

Warum wir beim Schnarchen nicht wach werden

Wie kann Papa Igor eigentlich in so einer Seelenruhe weiter schlafen, während er gleichzeitig so laut ist? Klingt auf den ersten Blick seltsam, aber dahinter steckt tatsächlich ein Sinn: Kurze Frage, kurze Antwort– in dieser Rubrik beantworten wir genau diese Art Fragen. Zum Schlafen beim Schnarchen haben wir mit einem Schlafforscher gesprochen: