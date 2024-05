Meduza hat es in nur zwei Jahren seit ihrer Gründung im Jahr 2019 an die Spitze der Dance-Musik geschafft. Ihre erste Single Piece of Your Heart wurde mit über 950 Millionen Streams zu einem weltweiten Hit. Mit weiteren Nummer-1-Hits und insgesamt 21 Milliarden Streams sind Meduza die meistgestreamten Italiener in der Geschichte. Das Dreiergespann Luca de Gregorio, Mattia Vitale und Simone Gian arbeiten mittlerweile mit Stars wie Ed Sheeran, Dermot Kennedy oder John Legend zusammen. Ihre Live-Auftritte bei Festivals wie Tomorrowland und Coachella begeistern weltweit ihre Fans.