Es war der Wahnsinn: Leony, Nico Santos, Picture This, Alle Farben und die Sportfreunde Stiller haben Mainz gefeiert. Hier unsere schönsten Momente!

Mal Regen, mal Sonne und eine Unterbrechung: Das Wetter in Mainz hat für viel Aufregung gesorgt – auch im Guten! Die Künstler und die 25.000 Menschen auf dem Festival-Gelände haben den Regen für passende Songs genutzt und später auch bei Sonnenschein getanzt. Auch am Rande der Konzerte gab es wunderschöne Momente.

Vor dem Auftritt von Picture This in Mainz waren die vier Jungs bei uns im Interview. Was sie nicht wussten: Ein Gospelchor aus Mainz war mit am Start. Während des Interviews hat Benedikt Wiehle, unser SWR3-Musikredakteur die Band gefragt, warum sie eigentlich nicht mit einem Chor auftreten, da bei der Albumversion von Get on my Love ein Chor begleitet.

In genau diesem Moment begann der Chorleiter des Coulors of Gospel-Chors aus Mainz den Refrain von Get on my Love anzustimmen. Im Hintergrund saßen weitere Chormitglieder und stimmten mit ein. Zum Schluss kamen aus allen Richtungen der Rest des Chors. Alle liefen singend auf die Band zu und versammelten sich um sie.

Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, stieg die Band sogar mit ein. Ein einmaliger Moment für den Chor und sicherlich auch für die Jungs von Picture This!

Es war unglaublich! Wir haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Dankeschön, das war wunderbar. Mein Herz hat angefangen, ganz schnell zu schlagen.

Natürlich haben wir das Ganze für euch auch gefilmt. Das Video von der Überraschungs-Aktion in voller Länge gibt es bald bei uns auf Instagram zu sehen! Mehr Highlights vom Interview gibt es schon jetzt in unserer Insta-Story!

Picture This sorgt für weiteres Highlight für den Chor aus Mainz

Nicht nur, dass Picture This in den Gesang des Chors eingestimmt hat. DAS Highlight für den Chor war wohl sicherlich die Frage von Schlagzeuger Jimmy: „ Wollt ihr heute Abend mit uns singen? “ Die Antwort des Chors war ein euphorisches „ Ja! “ Diesen besonderen Moment gibt es in der Story bei Instagram.

Unglaublich, aber wahr: Nach dem Auftritt hat Nico Santos sich den Chor geschnappt und mit der Gruppe das Lied noch einmal gesungen – fast schon zu viel für einen einzelnen Tag.

In der ersten Reihe stehen bei Nico Santos: Das war der Traum von Stefanie aus Nürnberg, Corinna aus Regensburg und Sophia aus der Nähe von Hamburg. Kennengelernt haben sich die drei jungen Frauen auf Konzerten von Nico Santos und sind nicht zum ersten Mal gemeinsam unterwegs – das nächste Konzert ist schon in Berlin geplant.

Stefanie, Corinna und Sophia sind schon früh angereist und übernachten vor dem Eingang zum Festivalgelände. SWR3 SWR3

Um sich einen Platz in der ersten Reihe in Mainz zu sichern, sind die drei schon früh angereist und haben am Freitagabend ihren Schlafplatz eingerichtet. Das nennen wir doch mal Durchhaltevermögen. Am Morgen hatten sich noch weitere Fans dazugesellt, die unbedingt bei Nico Santos am Abend in der ersten Reihe stehen wollten. Was sollen wir sagen? Es hat geklappt!

Kurz vor dem Auftritt von Leony hat es angefangen zu regnen. Doch weder für die Künstlerin und schon gar nicht für die Menschen vor der Bühne war das ein Stimmungsabbruch. Mainz hat den Auftritt gefeiert! Leony hat sich noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen für ihren Auftritt in Mainz: Ein Hit-Medley, zusammengestellt aus ihren Lieblingssongs.

Angefangen bei Teenage Dirtbag über Umbrella – passend zum Regen – und Africa sowie zum Abschluss Wonderwall war das Publikum textsicher und lautstark dabei.

Der Tausch klingt gut: Nico Santos bekommt ein Glas des leckeren Nuss-Nougat-Creme und im Gegenzug erhält der Fan in der ersten Reihe ein Foto mit dem Künstler. Ganz kleiner Haken: Die junge Frau durfte das Glas natürlich nicht auf das Gelände mitnehmen – nur das Plakat mit dem Tauschangebot.

Aber Nico Santos macht den Spaß dennoch mit. Und das Publikum feiert es! Neben dem Foto gibt es sogar gleich ein kleines Video zusammen mit ihm.