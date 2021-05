Lena, Die Fantastischen Vier, Picture This, Mark Forster … er hat sie alle: Wenn die Künstler beim New Pop Festival auf der Live-Bühne bei Pierre M. Krause vorbeigucken, wird es oft ziemlich lustig. Es geht um Bauchnabelfussel, einen Salz-Fail und Zaubertricks.

Lewis Capaldi im Interview

Weil er Sam – fucking – Fender so sehr liebt, hält Lewis Capaldi eine kleine – fucking – „Laudatio“ auf ihn. Außerdem erzählt er von seinen Begegnungen mit David Hasselhoff und Elton John und wie man so traurige Lieder schreiben kann, wenn man doch eigentlich so ein lustiger Typ ist.

Lena Meyer-Landrut im Interview

Lena erzählt, wovon sie sich vor Kurzem getrennt hat, was sie mit Pferdeerotik zu tun hat und wie der Videodreh mit Nico Santos war. Außerdem haben wir mit ihr „Gazettengulasch“ gespielt und Schlagzeilen gewürfelt.

Die Fantastischen Vier im Interview

Die Fantastischen Vier bekommen 2019 den Pioneer of Pop überreicht. Ob sie sich eher als Familie oder Freunde sehen, ob sie sich ein Leben ohne Bühne vorstellen können und was sie zu ihrem Preis sagen, haben sie Pierre M. Krause verraten. Außerdem hat sich Smudo einer Salzverköstigung gestellt. Erkennt er das teuerste Salz für über 100 Euro pro Kilo?

Carolin Kebekus im Interview

Was Teflon-Schiss ist, auf welchen Witz und welche Pointe Carolin Kebekus besonders stolz ist und wie sie auf ihre Figuren kommt, hat sie Pierre M. Krause verraten.

Mark Forster im Interview

Beim SWR3 New Pop Festival 2016 hat Mark Forster seinen Hit Wir sind Groß live zum Besten gegeben und dann das: Text verkackt! Statt „Wir sind Groß“ singt Mark „Wir sind Da“. Wie seit dem Fauxpas seine Whats-App-Band-Gruppe heißt, hat er Pierre M. Krause im Interview verraten. Außerdem hat er erzählt, wofür er die ganze Nacht aufbleiben würde, was er von To-Go-Bechern hält und was er zuletzt im Hotel geklaut hat.

Freya Ridings im Interview

Weil Freya Ridings so viel unterwegs ist, lebt die sympathische Sängerin noch bei ihren Eltern in ihrem „alten“ Kinderzimmer. Ihr Vater spricht übrigens die englische Stimme von Peppa Pig. In einem ihrer Videos spielen Game of Thrones-Stars mit. Wie es dazu gekommen ist und für welchen Film sie gerne mal den Soundtrack schreiben würde, hat sie Pierre M. Krause verraten.

Picture This im Interview

Wie die Band-Karriere der vier Jungs aus Irland begann, was ihre peinlichsten Songs sind, die sie so auf Tour hören, und was sie für Kartentricks auf Lager haben – das alles haben sie uns beim SWR3 New Pop verraten!

The Faim im Interview

Wie sich die Jungs von The Faim kennengelernt haben, was sie nach einem Konzert machen, welche acht Worte sie auf deutsch können und warum Sänger Josh Kerzen mag, haben sie Pierre M. Krause im Interview verraten.

Dean Lewis im Interview

„Das hat noch kein Fan für mich gemacht“, freut sich Dean Lewis über die Bereitschaft einer Besucherin, sich ein SWR3-Tattoo auf die Stirn machen zu lassen. Was es mit seinen orangenen Herzen auf sich hat, wie sein Kosename ist und ob er schon mal verhaftet worden ist, hat er Pierre M. Krause im Interview erzählt. Außerdem spielen die beiden „Dramaoke“.

Justin Jesso im Interview

Mit fünf Jahren stand der kleine Justin schon auf der Bühne. Auch heute noch schickt Mama Jesso ihrem Sohn vor jeder Show eine lange Textnachricht. Ob es in naher Zukunft weitere Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern geben wird und wer beim Augenbrauen-Tanz-Contest das Rennen macht, erfahrt ihr hier.

Dennis Lloyd im Interview

Dennis Lloyd heißt eigentlich gar nicht Dennis Lloyd. Der Sänger liebt Hunde und hat sich seine beiden Hunde auf den Oberarm tätowieren lassen. Über eine Kamera kann er sie beobachten und mit ihnen sprechen, wenn er unterwegs ist. Mit Pierre spielt er das Britney-Spears-Text-Bingo.

Declan J Donovan im Interview

Er mag es, gute Storys in Songtexte zu packen. Begonnen hat alles mit einem Hochzeitssong, den er für seinen Bruder als Trauzeuge geschrieben hat. Was in einem Wikipedia-Artikel über ihn drin stehen müsste, warum er keine Katzen und Hunde streicheln kann und wie er beim Spiel „Dalli Klick“ abschneidet, könnt ihr euch hier angucken.