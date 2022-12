SWR3 präsentiert das einzige Open Air der Band 2023 in Deutschland auf dem Maimarktgelände. Hier bekommt ihr alle Infos zu der Show am 26. Juni und ab Freitag auch schon Tickets.

Die Red Hot Chili Peppers hatten offensichtlich ein gutes Jahr 2022. Nach der Rückkehr ihres Gitarristen John Frusciante hat die US-Band gleich zwei Alben veröffentlicht, beide gingen auf Platz 1 der Charts: Unlimited Love mit dem Hit Black Summer im April und Return Of The Dream Canteen im Oktober. Außerdem waren sie auf großer Stadion-Welttour.

Die Red Hot Chili Peppers muss man einfach live gesehen haben: Wie Bassist Flea und Schlagzeuger Chad Smith zusammen grooven. Eines der legendären Gitarren-Soli von Frusciante – die bei Konzerten immer ein bisschen anders klingen als auf Platte. Oder die unvergleichbare Lässigkeit von Frontmann Anthony Kidies, wie er über die Bühne tanzt. 2023 geht die Stadion-Tour der Chili Peppers aus diesem Jahr weiter. Und nächstes Jahr kommt die Band dabei nach SWR3Land!

Red Hot Chili Peppers Tour 2023

In Nordamerika, Europa, Großbritannnien Neuseeland, Australien und Kanada ist die Band im Frühjahr und Sommer nächstes Jahr auf Tour. Als einziges Open Air 2023 in Deutschland spielen die Red Hot Chili Peppers am 26. Juni auf dem Maimarkgelände in Mannheim – präsentiert von SWR3! Erlebt mit uns die Show der legendären Rockband und sichert euch ab Freitag (9. Dezember) direkt über unseren Ticketshop eure Karten.

Setlist: Diese Songs spielen die RHCP live

Als die Chili Peppers 2022 auf Tour waren, konnten Fans neue Songs wie Black Summer oder These Are The Ways zum ersten Mal live hören. Da die Band ja inzwischen noch ein zweites neues Album veröffentlicht hat, werden auf der Setlist 2023 sicherlich auch Singles wie Tippa My Tongue oder Eddie stehen. Dazu gibt es natürlich die großen Hits und Klassiker der Red Hot Chili Peppers: By The Way, Under The Bridge oder Californication.