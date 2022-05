Ein Text voller Anspielungen. Es geht um die zahlreichen, extremen Buschbrände in Australien von Juni 2019 bis März 2020, den so genannten „Schwarzen Sommer“. Gleichzeitig steht der Begriff bei der Band auch für Frustration über Isolation, Verlassen werden und Einschränkungen während der Pandemie. Und dann ist da auch noch die Klimakatastrophe...

Ich bin ein fauler Regen und der Himmel weigert sich auch zu weinen.

Eine Feuerbestattung nagt an deinem Vorrat.

Die Nacht hat sich als Tag verkleidet. Das ist nicht der rote Himmel, auf den ein Seemann hofft.

Und die Chinesen sind mittlerweile auf der dunklen Seite des Mondes.

Von den Schnabeltieren gibt es ohnehin nur noch ein paar,

Ich denke sofort an „Das geheime Leben der Kängurus“,

an all die Persönlichkeiten, die ich nie kennen lernen werde.

Die Greta in mir ist tonnenschwer, Bogenschützen auf der Flucht

und hinter der Sonne sind wir alle gleich.

Neue Freunde habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr kennen gelernt.

Und schon wieder warte ich darauf, dass ein schwarzer Sommer zu Ende geht.

Und du weiß nie, wann...

Drum lasst die lodernde Peitsche knallen,

denn wir laufen einfach alle mit auf diesem Zensur-Parcour,

dabei reiten wir auf einem Pferd ohne Kopf.

Original-Songtext auf Englisch

A lazy rain am I

The skies refuse to cry

Cremation takes its piece of your supply

The night is dressed like noon

A sailor spoke too soon

And China's on the dark side of the moon

Platypus are a few

The secret life of roo

A personality I never knew (get it on)

My Greta weighs a ton

The archers on the run

And no one stands alone behind the sun

It's been a long time since I made a new friend

Waitin' on another black summer to end

It's been a long time and you never know when

Waitin' on another black summer to end

Crack the flaming whip

A-sailing on a censorship

Riding on a headless horse to make the trip

Been a long time since I made a new friend

Waitin' on another black summer to end

It's been a long time and you never know when

Waitin' on another black summer to end

I been waitin'

I been waitin'

Waitin' on another black summer to end