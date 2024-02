Alles was ich wollte,

das Einzige was ich je wollte

war, dich zu lieben.

Ich wollte dir nicht wehtun.

Und ich kann mich nur selbst anklagen,

ich allein bin schuld an allem.



Jetzt bist du weg

und ich kann nicht aufhören, an dich zu denken.

Immer wenn ich deinen Namen höre

muss ich dran denken, was ich getan habe

immer und immer wieder.

Heute Nacht bin ich ganz allein

hab nur noch meine Erinnerungen

und du bist eine Million Meilen weit weg.

Ich halt das keinen weiteren Tag aus.

Wenn ich dich nicht hab

hab ich nichts mehr

Es ist einfach nicht mehr dasselbe

ohne dich:



Kann nicht mal Schmerz empfinden

wenn ich dich nicht habe.

Ich weiß noch wie es war

als wir zusammen waren.

Weiß noch wie du immer gesagt hast,

dass ich dich niemals loswerden würde.

Ich weiß nur zu gut, dass sich alles

für immer geändert hat.

Wenn ich in deine Augen schau

dann seh ich nur noch Tränen.

Wenn ich könnte

würde ich die Teile deines

gebrochenen Herzens aufsammeln

und sie wieder zusammenfügen.

Und dich in den Arm nehmen

bis es nicht mehr weh tut

und hier bleiben – für immer.