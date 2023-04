Auf der Tour zu ihrem neuen Album 72 Seasons spielen Metallica Doppelkonzerte: eine Stadt, zwei unterschiedliche Shows, kein Song wiederholt. Gewinnt hier eine ganz besondere Konzertreise nach Amsterdam!

So könnt ihr bei dem Mega-Erlebnis dabei sein:

Radio an am Dienstag (18.04.) und gegen 7.10 Uhr genau hinhören

(18.04.) und gegen genau hinhören Erkennt ihr die falsche Info in einem Beitrag über Metallica ?

in einem ? Wenn ihr den Fehler entdeckt, könnt ihr bis 7.30 Uhr anrufen und mit etwas Glück gewinnen

und mit etwas Glück gewinnen Die SWR3-Gewinnhotline ist die 0 180 2 - 9 2 9 100 (pro Anruf nur 6 Cent)

ist die (pro Anruf nur 6 Cent) Die Auflösung und ob ihr zu Metallica nach Amsterdam fahrt, gibt es gegen 7.40 Uhr im Radio

und ob ihr zu Metallica nach Amsterdam fahrt, gibt es gegen im Radio Der Gewinn: Tickets für dich und deine Begleitung für beide Amsterdam-Konzerte (27. & 29. April) im Snake Pit ganz nah an der Band

An-und Abreise mit der Bahn und drei Hotelübernachtungen sind auch schon für euch vorbereitet

Teilnahmebedingungen gelesen? Hier checken!

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist der Veranstalter des Events.

Metallica live: Wie werden die Konzerte in Amsterdam?

Sie sind eine der beliebtesten und erfolgreichsten Metal-Bands überhaupt und kommen nach vier Jahren wieder auf Welttournee. Das Besondere: In jeder Stadt gibt die Band zwei Konzerte – jeweils mit komplett unterschiedlichen Setlisten, Metallica spielen in einer Stadt also kein einziges Lied doppelt. Die Tour heißt deswegen auch No Repeat Weekend. Bei insgesamt über 120 Metallica-Songs gibt es neben Nothing Else Matters und Enter Sandman so sicher auch mal wieder Highlights in der Setlist, die die Band lange nicht mehr gespielt hat. Außerdem stehen immer unterschiedliche Support-Acts mit auf der Bühne. Mal sind es die Architects, mal Five Finger Death Punch.

72 Seasons Album-Check: So ist das neue Album von Metallica

Die ersten beiden Konzerte der Tour – und die ersten zwei Konzerte von Metallica überhaupt in diesem Jahr – finden in Amsterdam statt. Und dort werden unsere zwei SWR3-Gewinnerinnen oder SWR3-Gewinner dabei sein und zu den allerersten gehören, die Songs vom neuen Album 72 Seasons live erleben.

„ Snake Pit “: Metallica zum Anfassen

Von Ed Sheeran bis Metallica: Die Bühne in der Mitte einer Arena aufzubauen ist mittlerweile ein richtiger Trend geworden. Super für die Fans – denn so gibt es keine Plätze mehr weit hinten. Auch in Amsterdam werden Metallica auf einer runden Bühne mit einem Loch in der Mitte spielen. Dieses Loch wird als „Snake Pit“ (Schlangengrube) bezeichnet. Genau dort, umringt von der Band selbst, werden unsere Gewinnerinnen oder Gewinner stehen.

Metallica stehen um die Fans herum und James Hetfield spielt auch mal das ein oder andere Gitarrensolo kniend direkt vor den Leuten und klatscht danach die Fans ab. Gitarrist Kirk Hammet gibt sein Plektrum ab, mit dem er Gitarre spielt und Lars Ulrich verschenkt auch schon mal am Ende des Konzertes seine Drumsticks an die Hardcore Fans im Snake-Pit. In Metallica-Fankreisen gelten die Snake-Pit-Plätze zu Recht als legendär!

72 Seasons – das neue Album von Metallica

72 Seasons ist Studioalbum Nummer 12 der Metal-Legenden Metallica und heute (14.4.), knapp sieben Jahre nach dem Vorgänger, erschienen. 72 Seasons, also 72 Jahreszeiten, ist die Zeit von der Geburt bis wir 18 Jahre alt sind. Sänger James Hetfield sagt über den Albumnamen:

Die 72 Jahreszeiten stehen für die ersten 18 Jahre unseres Lebens, die unser wahres oder unser falsches Selbst formen. Das Konzept, dass unsere Eltern uns gesagt haben, wer wir sind (…) Gefangene der Kindheit oder Befreiung von diesen Fesseln, die wir tragen.

SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer 14.4.2023 Album-Check: So ist „72 Seasons“ von Metallica Dauer 3:00 min Album-Check: So ist „72 Seasons“ von Metallica

Von den 12 Titeln sind die meisten Lieder in einem ziemlich schnellen Tempo unterwegs. Metallica haben mit dem Album einfach solide abgeliefert. Keine Experimente, klare Kante und das, was sie am besten können. Kirk Hammett und James Hetfield harmonieren wie auf den großen Alben der 80er-Jahre (… And Justice For All oder Master Of Puppets) zusammen. Metallica schaffen es, an ihre Wurzeln zu erinnern, dabei aber nicht alt zu klingen.

James Hetfield arbeitet mit diesem Album auch die düsteren Phasen seines Lebens auf. Der Titeltrack beschreibt die Zeit wie er aufgewachsen ist, mit vielen christlichen Dogmen. Seine Mutter starb als James 16 war – Wut, Angst und sogar Suizid werden thematisiert. Es sind aber Lieder, die Mut machen sollen, anstatt runterzuziehen. Ganz nach dem Motto: den schlechten Dingen die Stirn bieten.

Mit elf Minuten ist der letzte Titel Inamorata der längste des Albums. Eigentlich bedeutet der Begriff „Geliebte“ – in diesem Fall ist es aber eine Metapher von James Hetfields Hassliebe zu seiner Drogensucht. Aktuell hat er sie aber überwunden und James sieht tatsächlich mit Ende 50 jetzt gesünder aus denn je. So klar und stark klingt auch das Album.

Tracklist von 72 Seasons von Metallica

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Mit SWR3 ganz nah an den Stars“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

On Air Gewinnen

Das Gewinnspiel findet am 18.4.2023, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr im Hörfunk-Programm von SWR3 statt. Wie man gewinnen kann, verraten wir am 18. April 2023 gegen 7:10 Uhr in der SWR3 Morningshow.

Gewinn

Die/der Gewinner:in kann mit ihrer/seiner VOLLJÄHRIGEN Begleitperson bei den beiden Metallica-Konzerten am 27.4.2023 und am 29.4.2023 in Amsterdam dabei sein.

Drei Übernachtungen vom 27.4.2023 bis 30.4.2023 in Amsterdam im Doppelzimmer mit Frühstück sind inklusive. Die Bahnfahrt ist ebenfalls inkludiert (DB-Heimatbahnhof- Amsterdam-DB Heimatbahnhof).

