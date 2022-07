Karlsruhe feierte Das Fest – von Donnerstag bis Sonntag konntet ihr das Festival rund um den Mount Klotz unter anderem mit Seeed, Jan Delay und Passenger genießen!

Vier Tage Das Fest in Karlsruhe gingen am Sonntag mit einem letzten großen Höhepunkt auf der Hauptbühne zu Ende: Passenger. Vorab wärmte sich der britische Singer-Songwriter schon mal im SWR3-Interview für seinen Auftritt auf – und spielte mit einer Banane Gitarre. Wie das klang und aussah, seht ihr hier in unserer Instagram-Story.

Am Sonntagabend gab es dann noch einen Gänsehaut-Moment bei Das Fest: „Let Her Go“ am Mount Klotz.

SWR3-Musikmann Matthias Kuglers Fazit zum Auftritt von Passenger:

Nachrichten 24.7.2022 DAS FEST 2022: Konzertcheck Passenger Dauer 2:51 min

Dubioza Kolektiv bringen das SWR3-Büro zum wackeln

Eines der Highlights auf der Hauptbühne am Sonntag: Dubioza Kolektiv. Die Band aus Bosnien und Herzegowina ist eine der bedeutendsten Bands vom Balkan. Sie mischt Hip-Hop, Ska, Reggae, Punk und Dub mit traditionellen Melodien vom Balkan. Nach ihrem Auftritt brachten die Jungs noch das SWR3-Produktionsbüro zum Beben:

Tolle Einstellung! 🥰Posted by SWR3 on Monday, July 25, 2022

Entenrennen für den guten Zweck

Tausende Enten schwammen am Vormittag bei Das Fest in Karlsruhe für den guten Zweck über die Alb. Das Entenrennen unterstützt verschiedene Sozialprojekte für Kinder in und um Karlsruhe.

Eure Tipps, um sich auf Festivals nicht zu verlierenLeute, die schon mal ein Festival als Gruppe besucht haben, kennen das: Plötzlich steht man da und der Rest der Gruppe ist weg 😅 Wie kann man das vermeiden?Posted by SWR3 on Sunday, July 24, 2022

Am Samstag feiern Jan Delay & Disko No.1 und Tom Gregory auf der Hauptbühne bei das Fest!

Jan Delay bringt den Mount Klotz zum wackeln, leuchten und freezen!

Bei Headliner Jan Delay & Disko Nr.1 bebte am Samstagabend Karlsruhe. Tausende Menschen feierten zu „Saxophon“, „Eule“ und „Oh Johnny“. Wie sehr es bei Das Fest abging, seht ihr hier in unserer Instagram-Story!

Jan Delay hat den Mount Klotz aber nicht nur zum Leuchten gebracht, sondern auch zum Freezen! Ihr kennt das: Stopptanz! „Ein freezender Fleischberg“, meint der Hamburger und lacht sich ins Fäustchen. Sehr coole Aktion, Jan!

Nachrichten 23.7.2022 DAS FEST 2022 – Konzertcheck Jan Delay Dauer 2:08 min

Tom Gregory lernt vielleicht ein bisschen Deutsch

Der britische Sänger Tom Gregory verkündete schon vorab auf seinem Instagram-Account: „Mir wurde gesagt mehr als 30.000 von euch werden morgen da sein“

Deutsch sprechen kann er nicht so wie Rea Garvey oder Kelvin Jones, verrät Tom Gregroy im Interview mit SWR3. Aber: Seine Freundin kommt aus Deutschland. „Vielleicht sollte ich es ein bisschen lernen, falls wir uns entscheiden sollten Kinder zu bekommen.“

Nachrichten 23.7.2022 DAS FEST 2022 – Tom Gregory im Interview Dauer 2:17 min

Nachrichten 23.7.2022 DAS FEST 2022 – Konzertcheck Tom Gregory Dauer 2:06 min

Nicht nur musikalische Größen sind beim Familienfestival Das Fest – es gibt bei den India Summer Days auch indische Kultur in Form eines indischen Dorfes auf dem Gelände des Aktiv-Spielplatzes in der Günther-Klotz-Anlage. Mehr dazu in unserer Bildergalerie:

Während am Freitag ein paar leichte Tropfen vom Himmel kamen startet der Das-Fest-Samstag wieder heiß mit satten 29 Grad. Doch die Karlsruher wissen sich zu helfen – hier sind ihre Hitze-Tipps:

Ihr könnt nicht mit dabei sein bei Das Fest? Wir nehmen euch in unserer Instagram-Story mit. Schaut rein!

Der Freitag bei das Fest ist heiß – die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke. Für einige Festivalbesucher heißt das: Abkühlen in der Alb! Rund um den Mount Klotz gibt es nicht nur jede Menge Musik – auch für Familien und Sportfreunde gibt es ein Programm: Kinderschminke, Wasserlabyrinth und der Fest Cup für Skater, Inliner Skater und BMX-Fahrer.

Wir nehmen euch in unserer Instagram-Story mit hinter die Kulissen bei Das Fest!

Flogging Molly: Dosenbier für alle!

Auf der Hauptbühne bei Das Fest am Freitag: Die Hamburger Rocksängerin Deine Cousine, Flogging Molly und Bilderbuch. Bei Flogging Molly gab es ein besonderes Highlight fürs Karlsruher Publikum: Die irisch-US-amerikanische Folk-Punk-Rock-Band warf irisches Dosenbier ins Publikum. Das machte den ein oder anderen Das-Fest-Besucher offensichtlich sehr glücklich.

Das muss Liebe sein 🫶🍺Posted by SWR3 on Friday, July 22, 2022

Nachrichten 23.7.2022 DAS FEST 2022 – Konzertcheck Flogging Molly Dauer 2:37 min

Die schönsten Momente am Mount Klotz findet ihr in unserer Bildergalerie!

Nachrichten 23.7.2022 DAS FEST 2022 – Konzertcheck mit Bilderbuch Dauer 2:03 min

Die Schlager-Italo-Band Roy Bianco & Die Abbrunzanti Boys brachten den Mount Klotz am Freitag ein letztes Mal an diesem Tag zum Feiern:

Schon Stunden bevor es überhaupt los geht formiert sich ein Grüppchen auf dem legendäre Mount Klotz in Karlsruhe: die Hügelhelden. Das sind über 60 Frauen, Männer und Kinder. Sie sind schon das 36. Mal mit dabei – einige von ihnen waren schon als Kinder bei Das Fest mit dabei. Vor mehr als 20 Jahren dachten sich die Hügelhelden dann: Warum nicht einfach 40 Stühle mitbringen, und die auf dem Hügel platzieren und von da aus Das Fest genießen. Die Stühle sind selbstverständlich auch entsprechend für die Schräge präpariert: Die hinteren Beine wurden einfach abgesägt.

Mehr zu den Hügelhelden, Backstage-Einblicke und Interviews mit den Stars findet ihr in unserer Instagram-Story!

Lotte, Alice Merton und Seeed: Der Donnerstag bei Das Fest

Lotte eröffnet Das Fest in Karlsruhe – und grüßt auf der Bühne die Mutter von Max Giesinger im Publikum. Headliner Seeed sorgen am Donnerstagabend für Stimmung bei Das Fest. Die Bühnen-Highlights vom Donnerstag findet ihr in unserer Bildergalerie:

Lotte grüßt Max Giesingers Mutter auf der Bühne

Was Lotte bei ihrem Auftritt am meisten beeindruckt hat erzählt sie SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer im SWR3 Festivalradio:

So hat Alice Merton ihre Bühnenangst besiegt

Alice Merton hatte früher eine große Angst vor der Bühne – wie sie das Problem gelöst hat verrät sie im Interview mit dem SWR3 Festivalradio:

Bei Seeed bebte der Mount Klotz!

Headliner Seeed brachte den Mount Klotz am Donnerstag zum Beben! SWR3-Musikmann Matthias Kugler hat für euch den Konzertcheck gemacht:

Nachrichten 21.7.2022 DAS FEST 2022 – Konzertcheck SEEED Dauer 2:31 min

Zehntausende Menschen feierten von Donnerstag bis Sonntag bei Das Fest am Karlsruher Mount Klotz. Möglichen machen das ganz viele Menschen – auch hinter den Kulissen. Wir zeigen euch im Video, was da so los ist:

Endlich wieder Das Fest: Hier findet du alle Infos, wer wann in Karlsruhe auf der Bühne steht: