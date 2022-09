2000: Rea steht mit seiner Band Reamonn beim New Pop auf der Bühne. 2018: Rea gewinnt den Pioneer Of Pop-Award. 2022: Rea ist selbst Host der Musikshow Das Special. Und es war einfach nur großartig!

Wer Rea Garvey, den Pioneer of Pop von 2018, bei seinem allerersten Job als Moderator erleben will: Ausgestrahlt wird die Musik-Sendung am 23. September um 23:45 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen. Außerdem gibt es die Show ab Freitag in der ARD Mediathek.

Schau dir hier den offiziellen Trailer für „Das Special“ an!

Special-Moderator Rea Garvey ganz privat

Rea ist natürlich kein Profi, was das Moderieren einer Fernsehshow angeht. Er steht sonst als Musiker selbst auf der Bühne oder sitzt in der Jury. Aber mit seiner ganz relaxten, sympatischen Art und seinem selbstironischen Humor war er der perfekte Gastgeber für die Stars bei Das Special. Vor allem, weil er auch so viele private Geschichten erzählt. Wie die von seiner Schwester: Sie glaubt, dass viele seiner Songs von ihr handeln. Er bekommt es aber nicht übers Herz, ihr die Wahrheit darüber zu sagen. Außerdem hat er natürlich mit vielen der anderen Künstlerinnen und Künstler gemeinsam gesungen.

Highlights anhören 15.9.2022 SWR3 New Pop Festival: So aufregend war das Special Dauer 2:41 min

SWR3 und Rea Garvey sind seit vielen Jahren miteinander verbunden. Gemeinsam mit ihm haben wir schon so viel Tolles erlebt, wie eine exklusive Studiosession, das SWR3-Weihnachtskonzert 2020 oder diverse Unplugged-Auftritte im Studio.

Tom Odell spielt seinen Welthit Another Love

2013 war Tom Odell als Newcomer beim New Pop. Zuletzt hat er durch seine Aktion für die Ukraine viel Aufmerksamkeit bekommen: Er spielte Another Love für ankommende Geflüchtete am Bukarester Bahnhof. Ein Video davon ging viral und der Song wurde zu einer Hymne für den Frieden. Die ganze Geschichte haben wir hier erzählt. Tom Odell mit Another Love – definitiv der emotionalste Auftritt bei Das Special.

Die New-Pop-Highlights im Fernsehen Sowohl die New-Pop-Fernsehshow Das Special als auch alle Konzerte werden im TV übertragen. Hier sind die Termine in der Übersicht. Das Erste 23. September, 23.45 Uhr: New Pop – Das Special 2022 SWR Fernsehen 29. Oktober, 23.50 Uhr: New Pop – Das Special 2022 (Wiederholung)

7. November, ab 00.00 Uhr: ClockClock & Joy Crookes

14. November, ab 00.30 Uhr: Myle & Sam Ryder

21. November, ab 00.30 Uhr: Lola Young & Moncrieff

28. November, ab 00.30 Uhr: Leony & Malik Harris

5. Dezember, ab 00.30 Uhr: Ray Dalton, Bow Anderson & Calum Scott 3sat 10. Oktober, ab 01.50 Uhr: ClockClock, Joy Crookes, Myle, Sam Ryder & Lola Young

24. Oktober, ab 00.55 Uhr: Moncrieff, Leony, Malik Harris, Ray Dalton, Bow Anderson & Calum Scott

Purple Disco Machine bekommt den New Pop Award

Wer den New Pop Award erhält, bewegt mit seiner Musik wirklich etwas. Und das wird beim SWR3 New Pop Festival besonders gewürdigt. Purple Disco Machine hat mit seinen Disco- und Dancesongs in der ganzen Welt Mega-Erfolg und spielte schon bei Festivals wie Coachella oder Tomorrowland. Rea Garvey bringt auf den Punkt, was der Preis bedeutet: „ Wir sehen dich. Wir hören dich. Wir lieben dich. “

Leony eröffnet Das Special beim New Pop 2022