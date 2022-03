Als er 2013 seinen großen Hit Another Love veröffentlichte, trat Tom Odell beim SWR3 New Pop Festival auf. Jetzt spielt er seinen Song für Menschen im Krieg und für Geflüchtete. Der Song wird zur Widerstandsfähigkeits-Hymne in den Sozialen Netzwerken.

Es ist sein bis heute größter Hit: die Ballade Another Love von seinem Album Long Way Down von 2013. Der Song hat den britischen Singer-Songwriter Tom Odell auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Jetzt ist Another Love zu einem Lied der Hoffnung für viele Menschen geworden, die in der Ukraine ausharren müssen oder die durch den Krieg zu Flüchtlingen geworden sind. Für diese Leute wollte Tom Odell ein Zeichen setzten.

Hier gibt es alle Informationen von SWR3 zum Krieg in der Ukraine

Tom Odell spielt Another Love am Bukarester Bahnhof

Ein Popstar, ein Keyboard, eine Bahnhofshalle. Tom Odell spielt für die Flüchtenden aus der Ukraine direkt im Bahnhof von Bukarest. Dabei trägt er ein T-Shirt mit blau-gelber Ukraine-Fahne. Er bekam mit, was sein Song für viele Menschen in der Ukraine und Geflüchtete bedeutet. Außerdem war Tom Odell gekommen, um an einem Benefizkonzert in Bukarest teilznehmen.

Mit seinem Instagram-Video vom Bahnhof in Bukarest ruft Tom Odell zu Spenden und Solidarität auf und weist auf Hilfsorganisationen hin.

Gestern hatte ich die Ehre „Another Love“ am Bahnhof von Bukarest zusammen mit vielen Ukrainischen Geflüchteten zu singen. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen, passieren diesen Bahnhof jeden Tag und viele reisen seit drei Tagen ohne Pause, von ihrem Zuhause entwurzelt, von ihrem Hab und Gut, ihrer Arbeit und ihrer Familie getrennt. Ihre Welt wurde auf unvorstellbare Art und Weise auf den Kopf gestellt. Es sind hauptsächlich Frauen, Kinder und alte Menschen und bei ihnen allen ist vor allem ihre mentale Kraft bemerkenswert und beeindruckend.

Viele Videos in den Sozialen Netzwerken wie Tiktok, aus der Ukraine und überall auf der Welt, wurden mit dem Song unterlegt. Diese Video des Ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde über zwei Millionen Mal gelikt.

Another Love als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine

Tom Odells Song Another Love entwickelt sich gerade zum Symbol der Hoffnung, des Widerstandes und der Widerstandsfähigkeit eines ganzen Landes.

„Another Love“ in SWR3 Jeden Morgen um 8.20 Uhr und jeden Abend um 19.20 Uhr spielen wir Another Love im Radio. Ein Song, um ein paar Minuten innezuhalten und um an die Menschen zu denken, die unter dem Krieg leiden müssen. An die Menschen in der Ukraine oder an die Geflüchteten. Ein Zeichen für den Frieden aus SWR3Land.