In dem Song erzählt Springsteen ein bisschen die frühe Geschichte seiner Schwester und ihrem Mann Mickey. Die beiden haben geheiratet, als sie noch Teenager war. Sie mussten... Es geht um die Zwänge, denen die Menschen aus der Working Class unterliegen, wie schwierig es ist, sein eigenes Leben aufzubauen, sein eigenes Ding zu machen. Und wenn du jung bist, dann opferst du manchmal deine Zukunft für den Moment.

Ich komme aus dem Tal da unten,

da wird man noch so erzogen,

dass man alles genauso macht wie sein Daddy.

Mary und ich, wir hatten uns an der High School kennengelernt.

Sie war grade 17.

Wir sind damals aus dem Tal rausgefahren,

raus zu den Wiesen

und da sind wir dann runter zum Fluss

und sind dann reingesprungen.

Unser Fluss - wir sind immer wieder hingefahren.

Dann wurde Mary schwanger von mir.

Das war das einzige, was damals in dem Brief stand.

Und zu meinem 19. Geburtstag bekam ich die Gewerkschaftskarte für nen regelmäßigen Job und nen dunklen Anzug.

Wir sind dann runtergegangen zum Gericht,

und da wurde alles klargemacht.

Nix mit Hochzeitsglocken und Kirche und fettem Grinsen.

Es gab keine Blumen, und Mary hatte auch kein Hochzeitskleid an.

Aber am Abend sind wir nochmal runter zum Fluss

und sind reingesprungen.

Jetzt arbeite ich für die Johnston Company auf dem Bau.

Aber in letzter Zeit war wenig los. Rezession, sagt der Boss.

Und alles, was früher mal so wichtig schien,

hat sich in Luft aufgelöst.

Ich tue jetzt so, als würde ich mich an nichts mehr erinnern von damals

und Mary tut so, als ob es ihr nix ausmacht.

Aber ich kann mich noch gut erinnern:

Sie und ich im Auto von meinem Bruder.

Und dann, unten am Stausee –

ihr Körper braungebrannt und klatschnass.

Die ganze Nacht sind wir wach am Ufer gelegen.

Und ich hab sie ganz eng an mich gezogen,

und hab jeden Atemzug von ihr gespürt.

Diese Erinnerung verfolgen mich. Verfolgen mich wie ein Fluch.

Wenn ein Traum nicht wahr wird, ist er dann eine Lüge?

Oder schlimmer?

Diese Fragen sind es, die mich immer wieder zum Fluss runterziehen.

Dabei ist der schon lange ausgetrocknet.

Und trotzdem bin ich auch heute abend wieder hier.

Original-Songtext auf Englisch

I come from down in the valley

Where, mister, when you're young

They bring you up to do like your daddy done

Me and Mary we met in high school

When she was just seventeen

We drive out of this valley

Down to where the fields were green

We'd go down to the river

And into the river we'd dive

Oh, down to the river we'd ride

Then I got Mary pregnant

And man that was all she wrote

And for my nineteenth birthday

I got a union card and a wedding coat

We went down to the courthouse

And the judge put it all to rest

No wedding day smiles no walk down the aisle

No flowers no wedding dress

That night we went down to the river

And into the river we'd dive

Oh down to the river we did ride

I got a job working construction

For the Johnstown Company

But lately there ain't been much work

On account of the economy

Now all them things that seemed so important

Well mister they vanished right into the air

Now I just act like I don't remember

Mary acts like she don't care

But I remember us riding in my brother's car

Her body tan and wet down at the reservoir

At night on them banks I'd lie awake

And pull her close just to feel each breath she'd take

Now those memories come back to haunt me

They haunt me like a curse

Is a dream a lie if it don't come true

Or is it something worse

That sends me down to the river

Though I know the river is dry

That sends me down to the river tonight

Down to the river

My baby and I

Oh down to the river we ride