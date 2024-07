Weltstar Pink ist am 19. Juli endlich wieder in Stuttgart für ihre „Summer Carnival“-Tour 2024. Wir sind für euch vor Ort und haben die wichtigsten Infos vorab!

Pink fasziniert seit Jahrzehnten ihre Fans mit ihrem besonderen Pop-Rock-Sound und tourt damit um die Welt – jetzt auch endlich wieder in SWR3Land! Wir sind für euch am Freitag, den 19. Juli in Stuttgart vor Ort, um euch in Pinks „Summer Carnival“-Welt mitzunehmen! Es gibt noch vereinzelt Tickets bei verschiedenen Anbietern.

Bevor sie in Stuttgart performt, hat sie noch Stationen in anderen Städten – und in Brüssel war es besonders geruchsintensiv! Warum erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt. 👇

Musikmann Matthias Kugler stellt euch den Megastar Pink vor: 👇

Musikmann Matthias Kugler stellt euch den Megastar Pink vor:

Wer mit Pink tourt, darf vor Tausenden Menschen performen und auf sich aufmerksam machen. Pink hat für ihre Tour nicht einen Act mit dabei – nein. Es sind gleich drei „Special Guests“: The Script, Gayle und DJ KidCutUp sorgen dafür, dass ihr für Pinks Show bereit seid!

Die irische Pop-Rock-Gruppe The Script hat unter anderem den Hit „Hall of Fame“ veröffentlicht und ist Special Guest beim Pink Konzert 2024 in Stuttgart! Jordan Rossi Bild in Detailansicht öffnen Gayle kennt ihr durch ihren Hit „abcdefu“. Sie ist Special Guest beim Pink Konzert 2024 in Stuttgart! AEVANS Bild in Detailansicht öffnen DJ KidCutUp war schon bei der letzten Tour mit dabei und ist auch dieses Jahr beim Pink Konzert 2024 in Stuttgart dabei! KidCutUp Bild in Detailansicht öffnen

Pink steht nicht einfach auf der Bühne und zieht eine Show ab. Sie schwebt über die Bühne und ihre Fans, sie reagiert spontan auf Geschenke, die ihr zugeworfen werden und wenn ihr danach ist, tanzt sie nach links, statt nach rechts, wie es für die Choreografie eigentlich vorgesehen war. Und genau diese Art macht die 44-jährige Popqueen aus.

Natürlich spielt sie auch nicht immer dieselbe Setlist, sondern baut Überraschungen ein, wenn es sich anbietet. Aktuell ist folgende Setlist im Umlauf:

Pink Konzert in Stuttgart: Anfahrt zur MHP Arena

Egal ob mit der Bahn, dem Auto oder zu Fuß – folgende Wege führen euch am 19. Juli zum Pink-Glück:

Bus & Bahnverbindungen: Bahnhof Stuttgart – MHP Arena:

U1 bis Haltestelle Mercedesstraße

Linie U11 Sonderlinie bei Großveranstaltungen bis Neckarpark (Stadion)

Linie U19 bis Neckarpark (Stadion)

Linie U13 bis Haltestelle Wilhelmsplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt

S1 in Richtung Kirchheim (T) oder Esslingen (N) bis Haltestelle Neckarpark (Mercedes-Benz),

S2 bis Haltestelle Bahnhof Bad Cannstatt

S3 bis Haltestelle Bahnhof Bad Cannstatt

Bus-Linie 56 bis Haltestelle Neckarpark (Stadion)

Ihr reist mit dem Auto an? Dann gebt folgende Adresse ins Navi ein:

MHPArena

Mercedesstraße 87

70372 Stuttgart

Folgt vor Ort den Schildern und den Anweisungen der Ordner, sie leiten euch zu den Parkplätzen.

Kleiner Downer vorab: Ihr dürft keine Blumensträuße mitbringen und auf die Bühne werfen. 💐 Darüber hinaus dürfen folgende Gegenstände NICHT mitgebracht werden:

Taschen, Rucksäcke und Turnbeutel aller Art, die größer als Din A4 sind

Professionelles Audio- & Videoequipment (u.a. Go-Pros, Camcorder)

Kameras und Kameraequipment (u.a. Spiegelreflexkameras, Systemkameras)

Selfie-Sticks

Schirme aller Art (im Bedarfsfall können vor Ort Regencapes erworben werden)

Motorradhelme

Speisen und Getränke jeglicher Art

Waffen jeglicher Art

Bengalos, Feuerwerkskörper und ähnliches

Megaphones und Vuvuzelas

Ferngläser

Tiere jeglicher Art

Laserpointer

Stühle, Sitzmöbel & alle anderen Sitzgelegenheiten

Walkingstöcke

Blumensträuße

großformatige Kissen oder Kuscheltiere

Einlass: ab 16:30 Uhr

Beginn Vorprogramm: 18:30 Uhr

Beginn Pink: ca. 20:20 Uhr

Konzertende: spätestens 22:30 Uhr

Pink feierte mit ihren Fans in Brüssel am 14. Juli. Die „Summer Carnival“-Show verlief nach Plan – bis Pink zwischen den Songs anfing, über einen unangenehmen Geruch aus dem Publikum zu sprechen. Den Videobeweis gibt es hier. 👇

Ich bin hier vorhin durchgelaufen und dachte, dass ich durch eine große Pups-Wolke gelaufen bin. Aber es ist ein Käse! 🤣

Gleich danach läuft die Popqueen auch schon zum Ursprung des Gestanks und nimmt einen unfassbar riesigen Brie entgegen (Keine Ahnung, wie der es durch die Kontrolle geschafft hat). Pink nimmt eine Nase voll, bedankt sich und lässt auch noch ein Autogramm springen! Nebenbei erzählt sie, wie ihr persönlicher Himmel aussieht:

Dort wird es Hunde und Käse geben!

