Ich weiß nicht, ob ich noch lauter schreien kann,

Sag mal – wie oft hab ich dich rausgeschmissen?

Oder dich beleidigt?

Ja, ich kann ganz schön gemein sein, wenn ich will!

Bin zu allem fähig,

kann dich in Stücke hacken,

wenn mein Herz gebrochen ist.



Bitte verlass mich nicht – Bitte!

Ich sag immer nur, dass ich dich nicht brauche

Aber am Ende lande ich immer wieder am selben Punkt

Bitte verlass mich nicht – bitte



Wie konnte ich so fies und widerlich werden?

Irgendwas an dir bringt mich dazu,

mich so aufzuführen – aber was?

Ich war noch nie so gemein und böse…

Siehst du nicht,

dass das alles nur ein Wettkampf ist?

Und wer am härtesten zuschlägt – gewinnt!

Aber – Schatz – ich mein’s nicht so

Ehrlich – ich verspreche es



Bitte verlass mich nicht – bitte



Ich wollte eigentlich sagen,

wie wunderbar du zu mir bist – das hab ich vergessen.

Ich kann nicht ohne dich sein

Du bist mein perfekter kleiner Punching-Ball

Und ich brauch dich so

Es tut mir alles so leid



Bitte verlass mich nicht, bitte!

Du sagst, dass ich dich nicht brauche

Aber ich lande am Ende immer wieder

Am selben Punkt – und so wird es immer sein

Bitte – verlass mich nicht!