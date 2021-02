Donnerstagabend präsentieren wir euch in SWR3 die ganz großen Stars. Jede zweite Woche von 20 bis 22 Uhr gibt es die besten Songs, Storys und viele weitere Specials zu euren Lieblings-Stars im Radio: Live-Highlights, Hit-Geschichten, Interviews, Lyrix, Unplugged-Versionen. Den SWR3 Star-Abend mit Pink jetzt hier anhören!

Zwei Stunden Pink – der SWR3 Star-Abend in voller Länge:

Songs, Storys, Specials 4.2.2021 SWR3 Star-Abend mit PINK

Erstes Pink-Album vor über 20 Jahren veröffentlicht

Pink ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen im Popbusiness. Und das schon seit über zwei Jahrzehnten. Ihre ersten Alben veröffentlichte die amerikanische Sängerin, Musikerin und Songschreiberin Anfang des neuen Jahrtausends.

Die größten Hits und ihre Geschichte 1.1.2020 Get The Party Started – Pink Dauer 4:47 min

Pink: Von wilder Party-Queen zu dankbarer Pop-Queen

Alecia Beth Moore, wie Pink mit bürgerlichem Namen heißt, ist völlig egal, wie alt sie ist. Mit 24 fand sie es nur erwähnenswert, dass sie nicht mehr so hart feiern kann wie mit 13. Mit 29 war sie froh, dass sie nicht schon zwei Jahre tot ist, denn sie war sich früher ganz sicher – älter als 27 wird sie nie, dafür ist sie viel zu cool! Mit 35 dachte sie, 40 ist das neue 20. Jetzt geht es erst richtig los!

Wir sollten aufhören zu versuchen, wie jemand anders zu sein. Sucht euch was, worin ihr gut seid. Jeder kann irgendwas gut oder außergewöhnlich. Individualität ist viel interessanter als irgendein Look oder Style! Pink im SWR3-Interview

Heute ist sie jeden Tag dankbar für ihre Erfolg. Pink liebt es zu singen, zu tanzen, Gitarre zu spielen und für ihre Fans aufzutreten.

Laut statt leise – doch diese Ballade von Pink hat es in sich

Musikalisch hat sie ihren Sound längst gefunden. Moderner Pop-Rock, meistens laut, manchmal schnell, aber immer emotional: Raise Your Glas, Sober, So What, F***ing Perfect, Try, Family Portrait, Blow Me One Last Kiss, What About Us, um nur ein paar ihrer Hits zu nennen. Liebeslieder waren nie wirklich der Stil von Pink. Balladen überlässt sie eher anderen – mit einer großen Ausnahme: Dear Mr. President, ein Song über Präsident George W. Bush. Pink sang gegen die Kriegs-Handlungen im Irak, seine deutliche Ablehnung von Schwulen und Lesben und seine Sozial-Politik.

Pink fliegt bei Konzerten über ihr Publikum

Pink ist ein globaler Super-Star. Sie füllt ganze Stadien mit ihren spektakulären Live-Shows und Akrobatik-Einlagen.

Die 5 schönsten Momente mit Pink in Stuttgart

Pop-Welt vs. Familien-Welt

Pink ist aber nicht nur Pop-Star. Pink ist auch Mutter von zwei Kindern, Ehefrau und sie liebt das Leben. Deshalb wäre es für sie auch langweilig, immer nur Musik zu machen. Pink wählt für sich das Beste aus beiden Welten. Zuletzt gab es aber eine Schlagzeile, die Fans Sorgen bereitete.

Sängerin Pink war an Covid-19 erkrankt

Die Öffentlichkeit konzentriert sich gerne darauf, wie angriffslustig, angsteinflößend und aggressiv ich bin. Aber ich habe auch eine ganz andere Seite: Ich weine bei Werbe-Spots, ich backe gerne Kuchen und bleibe auch mal im Bett und jammere. Aber das scheint niemanden zu interessieren. Ist mir ehrlich gesagt aber auch egal! Pink im SWR3-Interview

Ihr Duett-Partner in Just Give Me A Reason, Fun-Sänger Nate Ruess, meinte mal:

Pink is a tough mother****** !