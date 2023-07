Ich glaube,

Ich hab soeben meinen Ehemann verloren.

Keine Ahnung, wo er hin ist.

Dann versauf ich halt mein Geld

und werd’ auf gar keinen Fall seine Miete zahlen (Nee nee!).

Ich hab da eine ganz neue Einstellung zu allem,

und die werd’ ich heute Abend gleich mal ausprobieren!

Ich hab Bock auf Ärger!

und ich will Zoff machen.

Jaaaaaaaaa

Ich will Zoff machen!!!

Na was?! Was soll schon sein?

Ich bin immer noch ein Rockstar,

ich geh zu meiner Musik ab

und ich brauch dich nicht!

Stell dir vor,

ich hab sogar mehr Spaß!

Und jetzt, da wir miteinander fertig sind

werde ich Dir heute Abend zeigen,

dass es mir gut geht.

Ich bin ok und du bist nur ein Mittel zum Zweck

Na und?

Ich bin ein Rockstar,

ich geh zu meiner Musik ab

und ich will dich heute Abend nicht.

Der Kellner hat meinen Tisch Jessica Simpson gegeben.

Ich glaub, ich werde mich einfach zu Tom Boy setzen (Tommy Lee, Schlagzeuger von Möetley Crue und Ex von Pamela Anderson).

Der weiß wenigstens wie man draufhaut.

Ei, wenn der Song hier im Radio läuft

Dann wird jemand tot umfallen,

ich werd’ ganz schön Ärger bekommen,

und mein Ex wird sicher Stress machen.

Jaaaaaa

Er wird sicher Stress anfangen

Wir werden uns alle zoffen!!!

Du warst nicht für mich da.

NIE!

Nicht ein bisschen,

aber das ist nicht fair!

Ich hab dir mein Leben gegeben,

ALLES!

Du warst nicht da,

hast mich fallen lassen.

Na was?! Was soll schon sein?

Ich bin immer noch ein Rockstar,

ich geh zu meiner Musik ab

und ich brauch dich nicht!