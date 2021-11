Ich habe vorhin auch wieder geträumt, von ganz vielen freundlichen Gesichtern.

Es gibt ja doch eine Menge Zeit tot zu schlagen.

Weißt du noch, wie sich das anfühlt, wenn die Menschen lachen?

Machen wir auch bald wieder!

Auch wenn es noch ein bisschen hin ist.

Wir hangeln uns einfach von Tag zu Tag.

Kannst du mich mit Sonnenstrahlen zudecken?

Und ich will, dass ganz viel Spaß auf mich runterregnet.

Sag mir, dass die Welt sich nie aufhört zu drehen (weil es immer so war) und dass alles wieder gut wird.

Aus der Entfernung wirkt auch der größte Berg wie ein winziger Hügel.

Die Wildblumen werden es auch überleben,

obwohl sie einfach nur auf der Stelle stehen.

Mir fehlt das Gestern auch sehr. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja auch etwas besseres.

Original-Songtext auf Englisch

I've been dreaming of friendly faces

I've got so much time to kill

Just imagine people laughing

I know some day we will

And even if it's far away

Get me through another day

Cover me in sunshine

Shower me with good times

Tell me that the world's been spinning since the beginning

And everything will be alright

Cover me in sunshine

From a distance all these mountains

are just some tiny hills

Wildflowers, they keep living

While they're just standing still

I've been missing yesterday

But what if there's a better place?

Cover me in sunshine

Shower me with good times

Tell me that the world's been spinning since the beginning

And everything will be alright

Cover me in sunshine

