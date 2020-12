Wieviele Lügen, wieviele Bestechungsversuche

machen Amerika wieder großartig?

Wieviele Schweigegeldaffären mit Pornodarstellerinnen?

Oder ist es schon längst zu spät dafür?

Hey, wir können es gar nicht erwarten,

dass Amerika wieder großartig wird!

Wieviele selbstinszenierte Fotos mit einer fremden Bibel in der Hand?

Wieviele Unwahrheiten über die eigene Steuererklärung machen Amerika wieder großartig?

Wieviele Proud Boys wollt ihr dazu aufrufen, Gewehr bei Fuß zu stehen, um Amerika wieder groß zu machen?

Oder ist es gar schon zu spät?

To make America great

Wieviele Behauptungen, dass das Virus einfach so „wie ein Wunder“ verschwindet, machen Amerika wieder großartig?

Wieviele Lopreisungen, dass es ja „nur“ 200.000 Tote sind, wieviele Hunderttausend gehen noch als „jammerschade“ durch?

Wie tief muss Senator Graham dort hineinkriechen, wo die Sonne nicht scheint?

Um Amerika wieder großartig zu machen .

Original Songtext auf Englisch

How many lies, how many bribes

Will make America great again?

How many pay-offs to affairs with adult movie stars,

Will make America great again?



Hey, is it too late

To make America great again?

Hey, we can't wait,

To make America great.



How many photo shoots with the Bible upside down,

Will make America great again?

How many Proud Boys are you gonna tell 'Stand by"

To make America great again?



How many times to say this virus will just disappear

Will make America great again?

How many thousand deaths add up to just 'a shame'

Will make America great again?



How many years you gonna lie about your tax returns

To make America great again

How far must Lindsey's tongue go to where the sun don't shine

To make America great again?