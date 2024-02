Hab ständig drüber nachgedacht,

was er wohl gerade macht.

Und wie dann hinterher rauskam,

dass er die ganze Zeit gelogen hat.

Manchmal isses einfach besser,

wenn man keine Fragen stellt.

Wenn du jemanden begehrst,

dann wirst du dich über kurz oder lang verbrennen.

Aber – nur weil du dich verbrannt hast,

bedeutet das noch lange nicht,

dass du sterben wirst.

Ei – steh auf und versuch’s nochmal.

Du musst dich zusammenreißen,

streng dich an – ja? Streng dich an!

Es ist schon seltsam,

wie sehr sich so ein Herz täuschen kann

und das mehr als nur ein paar Mal.

Warum verlieben wir uns so schnell,

auch wenn wir völlig daneben liegen?

Hab immer befürchtet,

dass es auseinandergeht.

Und – willst du jetzt deswegen heulen?

Wenn du da draußen rumläufst und dein Ding machst -

Kommst du dann klar?

Sags mir – kommst du klar?

Du musst dich zusammenreißen

streng dich an – ja? Streng dich an!