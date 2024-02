Ich hatte die Verbindung zu meiner Seele verloren,

wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte,

konnte nirgendwo hin.

Habe meinen Traum aus den Augen verloren.

Ich dachte schon, dass es mit mir zu Ende geht,

dass ich da nie durchkomme.

Ich hatte keine Hoffnung,

an die ich mich klammern konnte.

Ich dachte, ich würde kaputtgehen.



Ich kannte meine eigene Stärke nicht.

Ich bin abgestürzt und kam ins Schleudern

Aber ich hab mich nicht aufgelöst.

Hab all die Schmerzen überstanden.

Ich kannte meine eigene Stärke nicht,

hab meine schwärzeste Stunde überlebt.

Mein Glaube hat mich am Leben erhalten.

Hab mich selbst wieder aufgerichtet,

halte meinen Kopf hoch erhoben.

Ich wurde nicht dafür gemacht, kaputtzugehen...

Ich kannte meine innere Stärke nicht.



Ich fand Hoffnung in meinem Herzen,

fand das Licht, das zum Leben führt.

Meinen Weg aus der Dunkelheit,

hab alles gefunden, was ich brauche

HIER – IN MIR DRIN!



Ich dachte, ich würde niemals meinen Weg finden,

dachte, ich könnte diese Last nie tragen,

ich dachte, ich würde kaputtgehen.



So oft wusste ich nicht,

wie ich die Nacht überstehen würde,

und ich dachte,

ich könnte nicht noch mehr ertragen.



Ich kannte meine eigene Stärke nicht.

war nicht dafür gemacht, kaputtzugehen

– Nein – oh nein

Ich kannte meine eigene Stärke nicht.