Bin in die falsche Richtung gelaufen,

ein oder zweimal.

Hab mich wieder berappelt.

Blut und Feuer,

schlechte Entscheidungen

...ist gut so...

Willkommen in meinem ALBERNEN Leben!

Schlecht behandelt, deplatziert, missverstanden...

Miss „Von wegen alles gut“

Es hat mich nicht ausgebremst!

Falsch verstanden,

immer angezweifelt,

immer unterschätzt

- und schau – ich bin noch da!

Bitte, bitte, bitte

denk nie niemals,

dass du weniger bist

als einfach nur perfekt.

Und wenn du dich jemals

wie ein Nichts fühlen solltest

denk dran:

Für MICH bist du einfach nur perfekt.

(Du bist so gemein)

wenn du über dich selbst redest

(Du irrst dich!)

Ändere die Stimmen in deinem Kopf,

zwing sie stattdessen, dich zu mögen.

(Alles ist so kompliziert)

Schau, wie der Hass es aufbläht

So ein ödes Spiel...

Es reicht jetzt

Ich hab alles Erdenkliche getan,

hab alle meine Dämonen gefangen.

Schau, dass du dasselbe tust.

Die ganze Welt starrt mich an,

während ich meine Angst herunterschlucke,

aber das einzige, was ich runterschlucken sollte,

ist ein eiskaltes Bier.

Eiskalt im Lügen haben wir alles versucht...

Aber wir übertreiben es – ich verschwende meine Zeit.

Hab aufgehört nach den Nörglern Ausschau zu halten,

weil sie ÜBERALL sind.

Sie mögen meine Jeans nicht, sie finden meine Haare blöd.

Die ganze Zeit machen wir uns verrückt.

Warum tun wir das? Warum tue ich das?

Bitte, Bitte, Bitte

denk nie niemals,

dass du weniger bist

als einfach nur perfekt.

Und wenn du dich jemals

wie ein Nichts fühlen solltest

denk dran:

Für MICH bist du einfach nur perfekt!