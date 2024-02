Gestern noch war sie mein ganzer Lebensinhalt,

Sonnenstrahlen gleich, die nur Freude verbreiten.

Nicht im Traum dachte ich daran,

dass sie einmal aus meinem Leben verschwinden könnte.



Das war wohl der Grund für meine Unbefangenheit,

gestern, als mein Alter noch keine Rolle spielte.

Heute weiß ich, dass man dafür mit Tränen bezahlt.

Der Preis für Erfahrungen, um reifer zu werden.



Schluss mit der Vergangenheit!

Ich schau nach vorn und bin mir sicher, dass ich mit dieser Situation fertig werde!



Nein! Das kann nicht das Ende sein.

Ich werde eine Zeitlang das Leben neu erfinden.

Jemanden finden, und neu geboren werden.

Und wenn ich dann morgen an das Gestern denke, kann ich sagen:

Schon so lange her...!



Was ich an Gutem erlebt und aufgebaut habe,

werde ich nicht opfern, aber trotzdem mit großen Schritten in die Zukunft aufbrechen!

Mein Kopf steckt voller Ideen, denn zum Aufgeben bin ich nicht geschaffen!



Nein – dies kann nicht das Ende sein.

Ich werde mein Leben umkrempeln

und auf dem Weg, der vor mir liegt, ein neues Licht finden.



Jemanden entdecken, und wieder anfangen, zu leben.

Und wenn ich dann morgen an heute denke, kann ich sagen:

Schon so lange her!



Doch – gestern, gab es nur sie... !