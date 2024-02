Blue Monday

dröhnt aus den Lautsprechern.

Ein leuchtendes Getränk im Bierglas

und wieder ein Abend,

an dem sie zu weit gegangen sind.

Sie sagte: „Normalerweise mach ich sowas nicht.

Denkst du jetzt schlecht von mir?“

Aber denken ist gerade nicht seine Stärke.

Und sie sagte:

„Wenn du jetzt mit mir tanzt, Darling,

und mich mit zu dir nimmst,

sprechen wir dann noch miteinander morgen früh?“

Sie gehen

und torkeln durch die erregte Nacht,

vermeiden ein mexikanisches Unentschieden,

sie nehmen ein Taxi zu seiner Wohnung.

Romantik Fehlanzeige!

Sie liegt ausgestreckt auf seiner Couch,

kann nicht mal sein verdammtes Gesicht ausmachen,

ein uraltes Ritual.

Manchmal schließe ich die Augen

und manchmal sehe ich dann,

dass es dir gut geht.

Original-Songtext in Englisch

Blue Monday

Blaring loudly out the speakers

Fluorescent liquid in his beaker

Another night they've gone too far

She said

„I don't usually do this kind of thing

Does it change the way you think of me?“

Thinking isn't his forte

And she said

„If you dance with me, darling

If you take me home

Will we talk in the morning?“

They leave

Weave around the night's commotion

And dodge a Mexican stand-off

And catch a cab back to his flat

There's no romance

Sprawled out across the couch

Can't even make his fucking face out

An age old ritual

And she said

„If you dance with me, darling

If you take me home

Will we talk in the morning?“

Sometimes, I close my eyes

And sometimes, I see you're fine