Ich geh zurück zu der Ecke,

an der ich dich zum ersten Mal gesehen habe,

werde in meinem Schlafsack übernachten

und mich nicht weg bewegen,

Ich hab dein Bild in meiner Hand,

und ein kleines Pappschild bei mir, auf dem steht:

Wenn ihr dieses Mädchen seht, sagt ihr wo ich bin.

Manche wollen mir Geld geben,

sie verstehen’s einfach nicht.

Ich bin doch nicht pleite,

ich bin nur ein Mann mit einem gebrochenen Herzen.

Ich weiß, dass es sinnlos ist,

aber was soll ich denn sonst tun?

Wie kann ich weitermachen,

wenn ich immer noch in dich verliebt bin?

Refrain:

Denn wenn du eines Tages aufwachst,

und merkst, dass du mich vermisst,

und dein Herz sich fragt,

in welchem Winkel dieser Erde ich sein könnte,

dann kommt Dir vielleicht der Gedanke,

dass du ja hierher zurückkommen könntest,

an den Ort an dem wir uns getroffen haben.

Und dann würdest du mich sehen,

wie ich hier auf dich warte,

hier an dieser Straßenecke.

Also bleib ich hier, beweg mich nicht vom Fleck!

(Straßenathmo)

Der Polizist sagt:

(andere Stimme) mein Sohn, du kannst hier nicht bleiben!

Ich sage: ich warte aber auf jemanden,

egal ob Tage, Monate oder Jahre.

Und ich muss hier die Stellung halten,

sogar wenn’s regnet oder schneit.

Denn falls sie ihre Meinung ändert,

wird sie zuerst genau an diesen Ort kommen.

Refrain

Die Leute reden schon über diesen Typen,

der hier auf ein Mädel wartet.

Er hat zwar keine Löcher in seinen Schuhen,

aber dafür klafft ein riesiges Loch in seinem Leben.

Vielleicht werde ich ja berühmt,

als der Mann, der nicht weg zu bewegen ist.

Und vielleicht,

wirst du mich irgendwann zufällig in den Nachrichten sehen.

Und wirst zu dieser Ecke rennen,

weil du wüsstest, dass das alles nur wegen Dir ist.

Ich bin der Mann, der sich nicht weg bewegen lässt.

Und ich geh’ zurück zu der Ecke an der ich dich zum ersten Mal gesehen habe

Und campe hier in meinem Schlafsack,

und beweg mich nicht vom Fleck!