Hei, mach das Licht aus

heut Nacht machen wir Party!

Also, was geht ab?

Ich hab’s gern wenn alles ein bisschen drüber ist

5 Uhr morgens – EGAL! Mach’s Radio lauter!!!

Wo bleibt die Mukke??

Ei du Penner, du Möchtegern-Gangster,

ruf mich an, wenn du es richtig Gangsta-Style haben möchtest,

sei nicht so öd, fang einfach an zu tanzen,

wieso bist du so ernst?

Hoch die Tassen, wenn ihr VERRÜCKT seid

ey ihr Penner, ihr Außenseiter!

wir werden nie-niemals irgendetwas anderes als laut sein

und richtig kleine dreckige Freaks!

Ey – Hoch die Tassen!

BAMBAM, verdammt verdammt Mann!

Welchen Teil von Party hast du nicht verstanden?

Ich wünschte, du würdest einfach mal abgehen!

Ich bin so heiß drauf,

man sollte mich an Ort und Stelle verhaften

Verdammt, das geht ab...

Also, wenn du lieber lernst, als rumhängst

und man dich immer wie ‘nen Loser behandelt hat,

dann lass dich einfach mal gehen!

Wir können nämlich immer, wirklich immer!!

ALLEINE Party machen.

OK lasst uns feiern, wenn ihr gut im Ausrasten seid!

Hei - alle meine Außenseiter,

wir werden nie-niemals irgendetwas anderes als laut sein,

kommt schon – erhebt das Glas – stoßt mit mir an!