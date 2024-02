Maja – wer?

Maja – die!

OK! Maja – wann?

Maja – wo?



Hallo! Ich bin’s, der Willi!

Schenk mir dein Herz!



Wie, ich hab ’nen Knall!

Sieh mal, was der kleine Picasso für dich gemalt hat.

Schön schaust aus!



Warum denn nur so misstrauisch?

Drehst dich einfach um und lässt mich hier im Regen stehen!

Schau mir in die Augen, Kleines!

Kann dieser Stachel lügen?



So schnell wirst du mich nicht los!

Wart ab! Morgen rufe ich dich an und das Spiel geht von vorn los.



Du hast keine Ahnung, was dir entgeht!

Hey, bleib doch mal stehen und hör mir zu!

Ich bin’s! Dein Glück klopft an! Lass mich rein!

Einfach, nur so.



Du und ich, unter diesem Baum! Das wär doch was!



Pech! Nun ist sie wech!

Ich glaub, sie steht nicht auf Lindenrinde!



(Achtung: sehr freie Übersetzung)