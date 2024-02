2006 merkt Ralf, dass mit seinem Herz irgendetwas überhaupt nicht stimmt. Auf einmal kann der damals 42-Jährige nicht mehr richtig atmen, die Luft, die in seine Lungen strömt, fühlt sich an wie giftiges Gas. An diesem Tag wird sich Ralfs Leben für immer verändern. Seine Krankheitsgeschichte beginnt allerdings schon einige Wochen zuvor: mit einer Lungenentzündung, die er nicht auskuriert.

In dieser Episode erzählt Ricardo Lange von Ralfs Weg durch fast 15 Jahre Krankheit. Es ist eine Geschichte über Höhen und Tiefen, über Hoffnung und Willensstärke. Und wir lernen eine Person kennen, von der wir alle noch etwas lernen können. Am Ende wird Ralf dreieinhalb Herzen gehabt haben – wie das geht, das hört ihr in dieser Folge von “True Care – intensive Fälle mit Ricardo Lange”.

