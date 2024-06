Eva ist 34, Food-Journalistin und lebt in Berlin und Wien. Und sie hatte lange Zeit ihres Lebens ein sehr problematisches Verhältnis mit Alkohol. Nach etlichen „Trinknächten” und negativen Erfahrungen mit Alkohol beschließt sie: Ich will nicht mehr trinken. Und sie erkennt, dass das Problem mit Alkohol nicht nur sie selbst betrifft..

In dieser Folge erzählt Eva von ihrem Weg aus der Abhängigkeit und ihre Erkenntnisse zu dem Thema, die sie 2022 in einem Sachbuch verarbeitet hat. Wir gehen der Frage nach: Haben wir in Deutschland ein kollektives Alkoholproblem? Und wenn ja, warum? Darüber sprechen wir auch mit Prof. Dr. Scherbaum, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.

Weitführende Links:

Studie zum Thema Frauen und Alkohol: https://www.telegraph.co.uk/women/womens-health/7549959/Cleverest-women-are-the-heaviest-drinkers.html

https://www.ias.org.uk/report/women-and-alcohol/

Fakten zum Thema Alkohol: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/a/alkohol

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: https://www.dhs.de/

Prof. Dr. Norbert Scherbaum ist neuer Vorstandsvorsitzender der DHS:https://www.dhs.de/service/aktuelles/meldung/prof-dr-norbert-scherbaum-ist-neuer-vorstandsvorsitzender-der-dhs

Hilfe und Beratung: https://www.gesundheitsinformation.de/wo-bekomme-ich-rat-und-hilfe.html

Eva Biringer auf Instagram: https://www.instagram.com/evaperla/

“True Care” ist ein Podcast von SWR3. Host: Ricardo Lange. Produktionsleitung: Annamaria Herkt. Redaktion & Skript: Sandra Herbsthofer & Annamaria Herkt. Komposition: Nassouh Hichri. Sprecher: Ricardo Lange. Schnitt: David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Marc Bürkle und Stefan Hoyer.