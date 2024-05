Gina hat gerade ihr Abitur abgeschlossen und ist im Begriff, eine Ausbildung zu starten. Doch dann verändert ein Motorradunfall ihr Leben für immer: ein beidseitig zertrümmertes Becken, offener Schienbeinbruch im rechten Unterschenkel, Wadenbeinbruch im selben Bein. Und das Schlimmste: Ginas linker Arm wird vollkommen zerschmettert. Die Ärzte geben ihr Möglichstes, doch der Arm ist nicht mehr zu retten.

In diesem Podcast erzählt Gina von ihrem Leben nach dem Unfall, von Rückschlägen und Erfolgserlebnissen und: von dem unermüdlichen Willen, weiterzuleben. Als Experte stand uns dankenswerterweise in dieser Folge von “True Care – intensive Fälle mit Ricardo Lange” Dr. med. Andreas Gather, Chefarzt der Klinik für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin – Gesundheitszentrum BG Klinik Ludwigshafen gGmbH, sowie Leiter der technischen Orthopädie Merkur Alimusaj vom Universitätsklinikum Heidelberg zur Verfügung.

Weiterführende Links:

ARD Produktion “Die Unfallklinik” https://www.ardmediathek.de/serie/die-unfallklinik

Universitätsklinikum Heidelberg: Dipl.-Ing. (FH) Merkur Alimusaj: https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/personen/dipl-ing-fh-merkur-alimusaj-4769

Gina auf Instagram: https://www.instagram.com/gina.ruhl/

