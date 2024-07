Praktikumstag für Podcast-Host Ricardo Lange: Er begleitet Notfallsanitäterin Anne-Katrin Mendoza bei ihrem Arbeitstag im Rettungsdienst. Und der erste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten...

Wie läuft ein Arbeitstag im Leben einer Rettungskraft ab? Mit welchen Herausforderungen werden Notfallsanitäter in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert und wie verhalte ich mich, wenn ich als Ersthelfer an einen Unfallort komme?

In dieser Folge bekommt ihr Einblicke in den Rettungsdienst, seit hautnah bei einem Einsatz dabei und erfahrt, wie ihr Erste Hilfe leistet und im Notfall richtig handelt.

Der Podcast ist Teil eines SWR-Schwerpunktes „Notfallrettung“.

Weitführende Links:

Podcast-Tipp: https://1.ard.de/nichtwitzig

Tipps für Erste Hilfe: https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/

SWR Themenschwerpunkt Notfallrettung: https://www.swr.de/notfallrettung

Interaktive Daten-Story auf SWR.de

Das ist True Care – intensive Fälle mit Ricardo Lange – ein Podcast von SWR3. Host: Ricardo Lange. Produktionsleitung: Annamaria Herkt. Line-Producer Jo Bischofberger. Redaktion & Skript: Sandra Herbsthofer & Annamaria Herkt. Komposition: Nassouh Hichri. Sprecher: Ricardo Lange. Schnitt: David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Marc Bürkle und Stefan Hoyer. Herzlichen Dank an das Deutsche Rote Kreuz, Anne-Katrin Mendoza und Stephan Bürkle.