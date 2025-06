Anstehen müssen wir immer ewig – um dann mit einem mittelprächtigen Eis „belohnt“ zu werden? Damit ihr nächstes Mal die gute Eisdiele erkennt, haben wir hier vier Profi-Tipps zur Bewertung!

Keine Orientierung zur Bewertung bietet die Länge der Schlange vor der Eisdiele (außer sie ist im Hochsommer wirklich kurz): Meistens steht man ewig an. Unabhängig von der Qualität. Was sind dann Anhaltspunkte? Klickt euch hier durch:



Tipp 1 Wie viel Eis hat die Eisdiele in der Kühltheke? Qualität erkennen

Riesen Berge von cremigem Eis in allen möglichen Sorten sehen toll aus, keine Frage. Für die Kühlung sind die Auftürmungen allerdings nicht so prickelnd: Garantiert kalt ist nur der Teil in der Metallwanne. Der Berg darüber befindet sich nicht in der direkten Kühlung. Normalerweise müsste er in der Hitze also recht schnell schmelzen – oft verhindern das chemische Zusatzstoffe. Die wären im Eis eigentlich nicht nötig.

SWR3 Morningshow 10.6.2025 Woran erkenne ich eine gute Eisdiele? Dauer 2:20 min Julia von Dreusche ist Chefin einer Eismanufaktur-Kette. Sie hat uns in der SWR3 Morningshow erzählt, worauf wir alle achten können, um die beste Eisdiele auszuwählen.

Tipp 2 Bewertungskriterium Optik: Gutes Eis in der Eisdiele hat keine knalligen Farben

Ein Klassiker, der bei der Bewertung von Eisdielen aber nicht an Aktualität verliert: Die Farbe des Eises. Knallgrünes Pistazieneis und Vanilleeis mit starkem gelbem Farbstich? Das ist nur mit Farbstoff möglich. Gutes Eis kommt auch ohne aus – das Auge isst zwar mit, das Wissen um gutes Eis in der Eisdiele aber auch!

Tipp 3 Die perfekte Eiswaffel in der Bewertung: Das sind die Unterschiede

Kaum beachtet, aber ein super Kriterium zur Bewertung der Eisdiele: Wie gut ist die Waffel? Kaum ein Eisverkäufer würde wirklich gutes Eis in schlechten Press-Waffeln verkaufen. Außerdem schmeckt natürlich auch die Waffel selbst entweder nach luftigem Pappmaschee oder einem krossen Snack zum cremigen Eis. Ein genauer Blick lohnt sich also doppelt!

Tipp 4 Personal lässt eine gute Eisdiele erkennen

Das Personal sollte Bescheid wissen bei Rückfragen zu Allergenen oder Inhaltsstoffen und beraten können: Hier gehts nicht immer um Extrawünsche, sondern auch Unverträglichkeiten. Oder bei Inhaltsstoffen auch einfach nur um Interesse für das Eis.

Pluspunkte gibts, wenn das Personal italienisch spricht (so zumindest eine Stimme aus der SWR3 Redaktion), aber: Der „Europameister im Eis machen“ kommt gar nicht aus Italien! Der Titel ging ins deutsche Wernigerode. Italienischsprachiges Personal ist also vielleicht auch mehr fürs Gefühl beim Eisdielenbesuch – aber das isst ja schließlich auch mit. 😋