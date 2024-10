In dieser Folge drehen wir den Spieß um und „True Care“-Host Ricardo Lange lässt sich von Moderator Martin Liss interviewen. Der spricht in seinem SR1-Podcast „Schicksal“ mit Menschen, die Schlimmes im Leben erlebt haben. Auch Ricardo ist als Intensivpfleger Zeuge vieler Schicksalsschläge. In diesem Gespräch gibt er intensive Einblicke in seinen Berufsalltag und seine Erfahrungen als Content Creator geht. Ricardo, wie gehst du damit um, wenn dein Pflegepatient stirbt? Was macht es mit dir, einen Shitstorm zu erleben?

Das ist True Care – intensive Fälle mit Ricardo Lange – ein Podcast von SWR3. Host: Ricardo Lange. Produktionsleitung: Annamaria Herkt. Line-Producer Jo Bischofberger. Redaktion & Skript: Sandra Herbsthofer & Annamaria Herkt. Komposition: Nassouh Hichri. Sprecher: Ricardo Lange. Schnitt: David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Marc Bürkle und Stefan Hoyer.

