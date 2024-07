Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zeitweise den Betrieb einstellen. Die Ursache soll mittlerweile behoben sein.

Der europäische Billigflieger Ryanair sprach ebenfalls von Problemen. In Norddeutschland sagte das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Operationen ab. Ähnliches geht offenbar europaweit sowie auch auf anderen Kontinenten vor sich. Grund war ein Update-Fehler der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike.

Am Hauptstadtflughafen BER lief der Flugbetrieb allerdings nach vier Stunden schon wieder an. „ Die Systeme des Flughafens sind wieder hochgefahren und wir kehren sukzessive zum Normalbetrieb zurück “, teilte eine Sprecherin mit. „ Es kommt weiterhin zu Wartezeiten .“ Einzelne Flüge seien von den Fluggesellschaften gestrichen worden.

Zahlreiche Fluglinien stoppen wegen Computerproblemen alle Flüge

In den USA stoppte die Luftfahrtaufsicht FAA Flüge von Airlines wie United, American und Delta. Die niederländische Fluggesellschaft KLM stellte wegen der weltweit aufgetretenen Computerprobleme den Großteil des Betriebs ein. Auch in Spanien, darunter auf Mallorca oder in Madrid, zwangen die Probleme Reisende, in langen Schlangen auf die Abfertigung zu warten.

Bislang keine Probleme am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen war anscheinend kaum etwas zu spüren. „ Die Fraport-Systeme am Frankfurter Flughafen laufen “, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur. „ Es kann sein, dass einzelne Airlines betroffen sind. Momentan gibt es aber keine Probleme .“

Die australische Regierung hatte eine Krisensitzung einberufen. Sie sprach von „ sich entwickelnden Ausfällen “. In Frankreich wiederum sollen mehrere TV-Sender betroffen sein.

Auch Pforzheim meldet Netzwerk-Störung

Von der weltweiten IT-Störung ist offenbar auch die Stadt Pforzheim betroffen. Die Pforzheimer Stadtverwaltung war zumindest am Vormittag nur eingeschränkt erreichbar. Besonders betroffen von der Störung seien das Bürgerzentrum, die Ausländerbehörde und die KfZ-Zulassungsbehörde. Sowohl der E-Mail-Verkehr als auch die Telefonanlage seien gestört.

IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike meldet: Problem erkannt und behoben

Auslöser war ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike. Der habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienstleister Bloomberg. Der Software-Riese meldete zuvor Probleme mit seinem Cloud-Service 365.

Gegen Mittag gab Crowdstrike eine erste Entwarnung: Der Fehler sei behoben. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen, schrieb Firmenchef George Kurtz bei der Online-Plattform X:

Mit der Konzentration in der Software-Industrie passiert es immer wieder, dass zahlreiche Unternehmen von Problemen bei einzelnen Anbietern getroffen werden. So war zum Beispiel eine Cyberattacke auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya im Jahr 2021 bis nach Schweden zu spüren, wo die Supermarkt-Kette Coop fast alle Läden schließen musste.