Deutsche Übersetzung von Coldplay: „Viva La Vida“

Ich hab die Welt regiert,

auf meinen Befehl stieg der Meeresspiegel an.

Jetzt schlaf ich morgens allein,

kehre die Straßen, die früher mir gehörten.

Ich hab Würfel gespielt

sah die Angst in den Augen meiner Feinde.

Hörte die Meute jubeln:

Der alte König ist tot! Lang lebe der König!

Für einen Augenblick hielt ich den Schlüssel.

Dann schlossen sich die Mauern um mich.

Und ich habe festgestellt, dass meine Burgen

auf Säulen aus Salz und Sand standen.

Ich hör die Glocken Jerusalems läuten,

Chöre römischer Reiter singen.

Sei mein Spiegel, mein Schwert und Schild,

Meine Missionare in einem fremden Land.

Ich weiß nicht warum,

aber wenn du einmal weißt, dass es nie

niemals ein ehrliches Wort gegeben hat,

das war, als ich die Welt regierte.

Der böse und wilde Wind

hat die Türen eingedrückt, um mich reinzulassen.

Zerbrochene Fenster und das Dröhnen von Trommeln.

Die Leute konnten nicht glauben, was aus mir geworden ist.

Revolutionäre warten darauf,

dass mein Kopf auf einem Silbertablett serviert wird.

Nur eine Marionette an einem einsamen Faden,

wer will da schon der König sein?

Ich hör die Glocken Jerusalems läuten

Chöre römischer Reiter singen

Sei mein Spiegel, mein Schwert und Schild.

Meine Missionare in einem fremden Land.

Ich weiß nicht warum, aber ich bin mir sicher,

dass Sankt Peter (Gemeint ist: Petrus, der an der Himmelspforte steht.) nicht meinen Namen rufen wird.

Nie ein ehrliches Wort,

und das war, als ich die Welt regiert hab.

Lyrics: Coldplay: „Viva La Vida“ im englischen Original

I used to rule the world

Seas would rise when I gave the word

Now in the morning, I sleep alone

Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice

Feel the fear in my enemy's eyes

Listen as the crowd would sing

Now the old king is dead, long live the king

One minute, I held the key

Next the walls were closed on me

And I discovered that my castles stand

Upon pillars of salt and pillars of sand

I hear Jerusalem bells are ringing

Roman Cavalry choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason, I can't explain

Once you'd gone, there was never, never an honest word

And that was when I ruled the world

It was the wicked and wild wind

Blew down the doors to let me in

Shattered windows and the sound of drums

People couldn't believe what I'd become

Revolutionaries wait

For my head on a silver plate

Just a puppet on a lonely string

Oh, who would ever want to be king?

I hear Jerusalem bells are ringing

Roman Calvary choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason, I can't explain

I know Saint Peter won't call my name

Never an honest word

But that was when I ruled the world

Oh-oh-oh, oh-oh, oh

Oh-oh-oh, oh-oh, oh

Oh-oh-oh, oh-oh, oh

Oh-oh-oh, oh-oh, oh

Oh-oh-oh, oh-oh, oh

Hear Jerusalem bells are ringing

Roman Calvary choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason I can't explain

I know Saint Peter won't call my name

Never an honest word

But that was when I ruled the world