Coldplays Song fällt nicht nur durch den besonderen Namen auf.

Darum geht es in „Feelslikeimfallinginlove“

Es geht um eine Beziehung, in der einer der Liebenden trotz der Angst, dass sie nicht von Dauer sein wird, den anderen dennoch nicht verlässt und schließlich feststellt, dass an dessen Seite alles schöner und angenehmer ist, auch gerade an den dunklen Tagen. Die Zweifel weichen einer großen Dankbarkeit.

Deutsche Übersetzung von Coldplay: „Feelslikeimfallinginlove“

Ich weiß, dass mich das sehr verletzen kann.

Ich weiß, dass es sich so anfühlen könnte.

Aber ich kann einfach nicht aufhören

und höre auf mich, dagegen zu wehren.

Ich weiß, dass ich zum Töten geboren wurde:

Jeden Engel auf meiner Fensterbank.

Aber es ist so dunkel drinnen.

Ich öffne die Fenster weit.

Ich weiß,

trotzdem lasse ich nicht los

und die Blumenfelder wachsen.

Oh, es fühlt sich an, als

würde ich mich verlieben,

vielleicht zum ersten Mal.

Baby, du bringst meinen Verstand zum Explodieren.

Es fühlt sich an,

als würde ich mich verlieben.

Du wirfst mir eine Rettungsleine zu.

Das ist für ein Leben lang, ich weiß.

Ich weiß, dass in dieser Art von Szene

zwischen zwei Menschen ein Funke entsteht.

Einen wird's zerreißen

und dem anderen das Herz gebrochen

Zum ersten Mal weiß ich, dass ich nicht allein bin.

Lyrics: Coldplay „Feelslikeimfallinginlove“ im englischen Original

I know that this could hurt me bad

I know that this could feel like that

But I just can't stop

Let my defences drop

I know that I was born to kill

Any angel on my windowsill

But it's so dark inside

I throw the windows wide

I know, la-la-la-la-la-la-la-la-la

I know, la-la-la-la-la-la-la-la

Still, I don't let go

And fields of flowers grow

Oh, it feels like

I'm fallin' in love

Maybe for the first time

Baby, it's my mind you blow

It feels like

I'm fallin' in love

You're throwin' me a lifeline

And this is for a lifetime, I know

I know that in this kind of scene

Of two people, there's a spark between

One gets torn apart

One gets a broken heart

I know, la-la-la-la-la-la-la-la-la

I know, la-la-la-la-la-la-la-la

Still, I don't let go

And fields of flowers grow

Oh, it feels like

I'm fallin' in love

Maybe for the first time

Baby, it's my mind you blow

It feels like

I'm fallin' in love

You're throwin' me a lifeline

And this is for a lifetime, I know

Ooh, ooh

Ooh (feels like)

WhoaIt feels like

I'm fallin' in love

You're throwin' me a lifeline

Oh, now for the first time

I know I'm not alone

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo, oh

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo, oh