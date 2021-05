Der Song soll zeigen, dass Grenzen und Flaggen Menschen nicht trennen können, dass sie alle aus dem gleichen Zeug und mit den gleichen Seelen gemacht sind. Jeder ist für sich ein Individuum, unabhängig von sexuellen Neigungen und Herkunft.

Worüber Skelette heute Morgen so sprechen

(abgesehen von Medizin und Gesundheit):

„Wenn du noch einmal von vorne anfangen könntest,

würdest du alles genauso wieder machen?

Was würdest du deinem jungen Ich mitgeben?“

Da gab es einige,

die hätten gerne in einer Jukebox auf ’nem Plattenteller gelegen

und es waren Piraten dabei, die nie das Meer gesehen hatten.

Aber sie alle hatten eines gemeinsam,

sie träumten davon, das zu werden, was sie immer wollten.

So werden wie Tschaikowsky zum Beispiel

„Einfach frei und einzigartig.

Ich werde mich nach keiner Flagge richten!

Ich will einfach nur ich selbst sein.“

Julie ruft mithilfe eines Ouijas die Geister an:

„Gibt es irgendeinen Ratschlag, den ihr mir geben könnt,

wenn du weißt, dass du irgendwie anders bist?

Kennt ihr die Mazurka

(diesen polnischen Tanz)?

Ich weiß ja, dass ich lebe –

aber könnt ihr mir zeigen, wie man richtig lebt?“

Und die Reichsarmee aus dem Heiligen Römischen Reich ließ mich wissen:

„Dein Herz schlägt genau wie das von allen anderen!

Aber du brauchst keine Flaggen, keine Grenzen,

um zu wissen, wer du bist.

Sag einfach nur:

Ich. Will. Einfach. Nur. Ich. Selbst. Sein.“

Da ist eine gewisse Aura, die dich umgibt

eine andere Art Reichtum.

Ich brauche keine Flagge, um zu erkennen,

dass du etwas Besonderes bist

und ich mag dich, weil du so bist wie du bist.

Original-Songtext auf Englisch

Talk among the skeletons this morning

Aside from all the medicine and health

If you could do it all again, would you do it all the same?

Is there something that you'd tell your former self?

There were those that wished they'd spun upon a jukebox

There were pirates who had never seen the sea

But the one recurring theme, the one recurring dream they had

Was to be whatever they wanted to be

To be Pyotr Tchaikovsky

To be free like everyone else

There will be no flags to warn me, no

'Cause I just wanna be myself

You may telephone in by a ouija

Is there any advice that you could give?

When you know you're not like them, do you know La Varsovienne?

I know that I am living, but can you show me how to live?

And the Holy Roman Army

Said your heart beats like everyone else

And you don't need no flags to tell you who you are, so say

I just wanna be myself

Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la

There's an aura that surrounds me

There's a different kind of wealth

And I don't need flags to know you're really something

And I just love you for yourself

Oh, I just love you for yourself

Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la