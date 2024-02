Ich warte auf den Tag,

an dem meine Gedanken MIR gehören.

Wenn ich dieses Haus abbezahlt habe

und alle Pläne vollendet sind.

Wenn du ganz für mich da sein wirst

und mich die ganze Zeit geliebt haben wirst.

Wenn du bei jedem noch so kleinen Konflikt

an meiner Seite warst.

Und wenn du deine Sachen aufhängst und bleibst.

Ich warte auf den Tag,

an dem mein rastloses Leben

in der Sonne verblasst

und mein Alter zum Vorschein bringt.

Ich warte auf den Tag,

an dem diese Stimme sagt, dass es nicht falsch ist,

was du nur für ein Kind getan hast.

Ich warte auf den Tag,

an dem diese Worte in Stein gemeißelt sind,

wenn die Kinder groß sind

und wir tanzen gehen.

Schaffst du das, Baby?

Kannst du mich die ganze Zeit über lieben?

Wirst du mich in einem kleinen Paradies festhalten?

Und wirst du mit mir gehen bevor das Morgenlicht schwindet?

Ich warte auf diesen Tag...