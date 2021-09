Chris:

Das ist die Geschichte von jemandem,

der weggelaufen ist.

Weg RANNTE und zu sich selbst sagte:

Ich muss hier so schnell wie möglich weg – nur weg hier.

Es gab einmal uns beide,

und irgendwann kam dann die Zeit,

in der wir auseinander gegangen sind

und du die beiden Hälften meines Herzens in deinen Händen gehalten hast.



Rihanna:

Früher – da brannten unsere Herzen vor Liebe

und jetzt streiten wir eigentlich nur noch…

Immer und immer wieder.

Chris: Früher – da spielten wir im selben Spiel...

Rihanna: ...auf derselben Seite...

Chris:

Warum musstest du gehen

und die Flamme, die in meinem Herzen brannte,

auslöschen?

Rihanna:

Ich hätte deine Prinzessin sein können – und du mein König

in einem Schloss und mit einem Ring am Finger.

Aber – du hast mich verlassen

und mir die Liebe meines Lebens gestohlen.

Beide:

Du hast mir sehr wehgetan.

Du tust mir weh.